AI SUMMIT ERZURUM2025: Yapay Zeka Geleceği Tartışıldı

Atatürk Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle düzenlediği "AI SUMMIT ERZURUM2025" etkinliğinde yapay zeka alanındaki gelişmeler ve uygulamalar sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri tarafından masaya yatırıldı.

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübü tarafından 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, Prof. Dr. Üstün Özen (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı), Buğra Ayan (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı), Tanel Temel (Artiwise Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü), İlhan Yılmaz (Monster Notebook Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi) ve Özcan Çavuşoğlu (TOFAŞ Ürün ve Kalite Mühendisliği Departmanı Başkanı) gibi önemli isimler yer aldı.

Prof. Dr. Özen, açılış konuşmasında, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün Türkiye'deki YBS bölümleri için akademisyen ihtiyacını karşılama misyonunu vurguladı. "Yapay zeka, çağımızın en büyük yıkıcı teknolojisi olarak adlandırılabilir""tuşlu telefondan akıllı telefonlara" geçiş yaparak açıkladı.