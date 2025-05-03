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AI SUMMIT ERZURUM2025: Yapay Zeka Geleceği Tartışıldı

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen AI SUMMIT 2025, yapay zeka teknolojilerini ve etkilerini masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 13:35
AI SUMMIT ERZURUM2025: Yapay Zeka Geleceği Tartışıldı

Atatürk Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle düzenlediği "AI SUMMIT ERZURUM2025" etkinliğinde yapay zeka alanındaki gelişmeler ve uygulamalar sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri tarafından masaya yatırıldı.

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübü tarafından 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, Prof. Dr. Üstün Özen (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı), Buğra Ayan (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı), Tanel Temel (Artiwise Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü), İlhan Yılmaz (Monster Notebook Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi) ve Özcan Çavuşoğlu (TOFAŞ Ürün ve Kalite Mühendisliği Departmanı Başkanı) gibi önemli isimler yer aldı.

Prof. Dr. Özen, açılış konuşmasında, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün Türkiye'deki YBS bölümleri için akademisyen ihtiyacını karşılama misyonunu vurguladı. "Yapay zeka, çağımızın en büyük yıkıcı teknolojisi olarak adlandırılabilir""tuşlu telefondan akıllı telefonlara" geçiş yaparak açıkladı.

Özen'in vurguladığına göre, yapay zeka ile birlikte eski teknolojilerin etkinliği azalıyor ve bireylerin yeni teknolojilere adaptasyonlarını zorunlu kılıyor. "Yeni yeni iş tanımları, becerileri ortaya çıkıyor"

Özen, sözlerine devam ederek, "Yapay zeka sadece teknolojik bir gelişim değil, insanlık tarihinin en önemli paradigma değişimlerinden biridir"

Etkinlik, katılımcılara yönelik "Müşteri Deneyiminin Geleceği: Yapay Zeka İle Sesinizi Duyurun" başlıklı sunumlarla devam etti ve yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI...

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri yapay zekayı konuştu. Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübünce,15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Üstün Özen konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI...

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri yapay zekayı konuştu. Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübünce,15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Üstün Özen konuşma yaptı.

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