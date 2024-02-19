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Nintendo hayranlarına kötü haber! Switch 2’nin çıkış tarihi ertelendi!

2024'ün sonlarında piyasaya sürüleceği belirtilen Nintendo Switch 2’nin 2025’in ilk çeyreğinde çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:15
Nintendo hayranlarına kötü haber! Switch 2’nin çıkış tarihi ertelendi!

Nintendo Switch 2’nin bu yıl içinde çıkması beklenmesine rağmen, ortaya atılan bir iddia, bunun doğru olmayabileceğine işaret ediyor. VGC, Eurogamer ve diğer kaynaklara göre, Nintendo, yayıncılara yeni nesil konsolun 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığını söylüyor. Bu da Ekim 2016'da duyurulan ancak Mart 2017'de piyasaya sürülen orijinal Switch'in çıkışıyla aynı zamana denk geliyor.

Yayıncılara kısa süre önce 2024 sonundan 2025 başına uzanan lansman tarihi değişikliği hakkında bilgi verildiği bildirildi. Birkaç kaynak, 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi planlanan Switch 2 oyunları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Anahtar oyunlardan birinin, uzun süredir ertelenen ve hala Nintendo'nun yayın programında yer alan ancak belirli bir tarihi olmayan Metroid Prime 4 olabileceği belirtildi.

nintendo

SWİTCH 2’NİN ERTELENMESİ NEDENİYLE NİNTENDO'NUN HİSSELERİ DÜŞTÜ

Bu ayın başlarında Nintendo, 2022 ve 2021'deki 18 milyon ve 23 milyona kıyasla 2024 mali Switch satış tahminini 15 milyondan 15,5 milyona yükseltti. Reuters'a göre, Nintendo'nun hisseleri bugün çıkış gecikmesi söylentilerine bağlı olarak düşüş gösterdi.

Gelecekteki cihaz hakkında isim de dahil olmak üzere pek bir şey bilinmiyor. Söylentiler, Switch ile geriye dönük uyumluluğun yanı sıra 4K özelliklerine ve PS5 ve Series X'e benzer görsel kaliteye sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, bu yıl şirket için yoğun bir yıl olacak ve yeni konsol 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülürse, muhtemelen bu yılın sonlarında bir Nintendo Direct vitrininde duyurulacak.

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