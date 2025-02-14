Astronot Tuva Cihangir Atasever Kocaeli'de Gençlerle Buluştu

Kocaeli'de Bilim ve Uzay Seferberliği

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli'de bilim ve uzay tutkunlarıyla buluştu. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi, bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasını hedefliyor.

Öğrencilerin Uzaya Yolculuğu

Atasever, etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya gelerek uzay yolculuğuna dair deneyimlerini paylaştı. Astronot, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneylerin detaylarını içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Uzay Çalışmalarının Önemi

Türkiye'nin uzay geleceğine dair umutlarını dile getiren Atasever, uzay çalışmalarının ülkeye katacağı fırsatların önemine dikkat çekti. "Uzay çalışmalarını şemsiye olarak kullanıp yapay zeka, robotik ve kompleks üretim sistemleri üzerine önemli tecrübeler elde edebiliriz," diyen Atasever, bu yollarla Türkiye'nin daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

Atasever, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, uzay çalışmalarına dair merak uyandırmaya devam etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu. Atasever, burada konuşma yaptı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu. Atasever, burada konuşma yaptı.