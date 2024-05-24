Airfryerınızı sakın böyle temizlemeyin! Bozulursa garanti kapsamına girmiyor

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AIRFRYER TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Airfryer cihazların temizlenirken çok önemli ve basit adımlara dikkat edilmesi gerekiyor. İlk olarak makinenin soğumasının beklenmesi gerekiyor. Sıcak airfryer temizliği kazaya yol açarak cihazın bozulmasına da neden olabiliyor. Soğuduktan sonra içindeki tepsiler çıkarılır ve sıcak su ve bulaşık deterjanı ile iyice yıkanır.





Eğer zorlu yağ lekesi varsa biraz sirke kullanabilirsiniz. Makinenin dış kısmını temizlemek için nemli bez kullanabilirsiniz ancak içine su ya da deterjan girmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Airfryer üst kısmında yer alan buhar deliklerini de temizlemeniz gerekiyor. Bir diş fırçası ya da nemli bezle yağ ve pislikleri kolaylıka çıkarabilirsiniz. Airfryerların düzenli şekilde temizlenmesi makinenin ömrünü uzatır ve yemeklerin sağlıklı ve lezzetli pişmesini sağlar.