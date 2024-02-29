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Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Mart 2024'ün gelmesiyle birlikte Amazon Prime Gaming üyeleri için heyecan verici bir haber var. Bu ay, Prime Gaming kütüphanesine tam 8 ücretsiz oyun daha eklendi. İşte Mart ayı hediyeleri...

Yayın Tarihi: 29.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 18:59
Amazon Prime Gaming Mart ayında ücretsiz vereceği 8 oyun belli oldu! 700 ₺ değerindeki oyunlar bedava

Mart Ayında Prime Gaming'de Heyecan Veren 8 Ücretsiz Oyun!

Prime Gaming, Mart ayında da abonelerine birbirinden güzel 8 ücretsiz oyun hediye ediyor. Klasik rol yapma oyunlarından fantastik maceralara kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunan bu oyunlar, her zevke hitap edecek bir şeyler içeriyor.

İşte Mart Ayı Prime Gaming Hediyeleri:

1. Fallout 2: Nükleer savaş sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağınız bu klasik rol yapma oyununda karakterinizi özelleştirebilir, çeşitli silahlar ve yetenekler kullanabilir ve karmaşık görevleri çözerek seçimlerinizin sonuçlarını görebilirsiniz.

2. Scarf: Renkli ve fantastik bir dünyada yürüyen bir atkı olan Hyke'ın hikayesini anlatan bu oyunda keşif, bulmaca ve platform öğeleri yer alıyor. Hyke'ın atkısını farklı şekillere dönüştürerek çevreyi etkileyebilir, gizemli yaratıklarla tanışabilir ve Hyke'ın kökenini ve amacını öğrenebilirsiniz.

3. Mystery Case Files: Moths to a Flame: Bir seri katilin peşine düşen bir dedektifin macerasını anlatan bu dedektiflik oyununda gizli nesne sahneleri, bulmacalar ve mini oyunlar ile gerilim dolu bir hikayeye sürükleneceksiniz.

4. Invincible Presents: Atom Eve: Çizgi roman uyarlaması olan bu oyunda süper kahraman Atom Eve'in hikayesini anlatan oyunda molekülleri kontrol edebilen bir genç kızın hayatını, aşkını, arkadaşlarını ve düşmanlarını keşfedeceksiniz.

5. Pearls of Atlantis: The Cove: Atlantis'in kayıp hazinelerini arayan bir dalgıcın hikayesini anlatan bu macera ve bulmaca oyununda güzel grafikler, ilginç karakterler ve zorlu bulmacalar sizi bekliyor.

6. Bus Simulator 21: Next Stop: Gerçekçi bir şehir ortamında otobüs şoförü olmanızı sağlayan bu simülasyon oyununda farklı otobüs modelleri, trafik kuralları, hava durumu, yolcu davranışları ve daha fazlasını deneyimleyeceksiniz.

7. Through the Darkest of Times: Nazi Almanyası'nda direniş hareketine katılan bir grup insanın hikayesini anlatan bu strateji ve tarih oyununda tarihi olayları, karakterlerin kişiliklerini, seçimlerin sonuçlarını ve direnişin zorluklarını keşfedeceksiniz.

8. Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker: Noel gecesi bir oyuncak askerin canlanıp sizi başka bir dünyaya götürmesini konu alan bu gizem ve fantezi oyununda güzel grafikler, ilgi çekici karakterler, sürükleyici hikaye ve çeşitli bulmacalar ile masalsı bir maceraya adım atacaksınız. 

Toplam değeri 700 TL'yi aşan 8 farklı oyunu ücretsiz olarak sunan Prime Gaming, her zevke hitap eden seçenekler ile oyun severleri cezbediyor.

Bu oyunların hepsini Prime Gaming aboneleri Mart ayı boyunca ücretsiz olarak indirebilir ve oynayabilir. Prime Gaming aboneliği, Amazon Prime aboneliğinin bir parçasıdır ve ayda 39 TL'ye sunulmaktadır. Prime Gaming aboneliği ile ayrıca diğer oyunlarda da ücretsiz oyun içi ögeler kazanabilirsiniz.

Oyunları indirmek için:

BURADAKİ adrese gidin.

Prime Gaming sekmesine tıklayın.

"Ücretsiz Oyunlar" sekmesine tıklayın.

İndirmek istediğiniz oyunun yanındaki "Oyna" düğmesine tıklayın.

Prime Gaming'e kaydolmak için:

BURADAKİ adrese gidin.

"Ücretsiz denemeyi başlat" düğmesine tıklayın.

Amazon hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

Prime Gaming aboneliğini seçin.

Prime Gaming'in sunduğu diğer avantajlar:

Her ay ücretsiz oyunlar

Ücretsiz oyun içi ögeler

Twitch'te reklamsız izleme

Twitch Prime aboneliği

Prime Gaming ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın!

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