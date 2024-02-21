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Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Android 15, geliştirici beta sürümüyle Pixel cihazları için yayınlandı. Google, geliştirici ve son kullanıcılar için aşamalı bir beta süreci planladı. Yeni işletim sistemi, geliştirici üretkenliğinden gizlilik ve güvenlik iyileştirmelerine kadar birçok yenilik sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:28
Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Android 15’in Yolculuğu Başladı: Pixel Cihazlar İçin İlk Beta Yayında

Google’ın ‘Vanilla Ice Cream’ kod adlı Android 15 güncellemesi, geliştirici beta sürümü olarak Pixel kullanıcılarına sunuldu. Bu sürüm, işletim sisteminin gelecekteki yönünü belirleyecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir dizi yenilik içeriyor.

telefon

Google’ın en yeni işletim sistemi güncellemesi olan Android 15, ‘Vanilla Ice Cream’ kod adı altında Pixel cihazları için geliştirici beta sürümü olarak kullanıma sunuldu. Bu sürüm, Android’in geleceğine dair önemli ipuçları veriyor ve kullanıcıların merakla beklediği çıkış tarihini de içeriyor.

Android 15 Ne Zaman Çıkacak? İşte Detaylar

Google, Android 15 için üç aşamalı bir gelişim takvimi belirledi. İlk etapta geliştiricilere sunulan bu sürüm, ilerleyen aylarda son kullanıcılar için de test edilebilir hale gelecek. Mart ayında Geliştirici Beta 2’nin yayınlanmasıyla, beta süreci Nisan ayında başlayacak ve Temmuz ayında Beta 4 ile sona erecek.

Android 15’in Sunduğu Yenilikler

Geliştirici Üretkenliği Artıyor: OpenJDK API’lerindeki güncellemelerle NIO arabellekleri ve akışlar üzerinde iyileştirmeler yapılıyor.

Uygulama Uyumluluğu Gelişiyor: Farklı Android sürümleri ve cihazlar arasında uygulama performansını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Özel Korumalı Alan Genişliyor: Android 15, Android AD Hizmetlerinin uzantı düzeyini 10’a çıkararak güvenliği artırıyor.

Dosya Bütünlüğü Güçleniyor: FileIntegrityManager ile fs-verity özelliği sayesinde dosyalar daha güvenli hale geliyor.

Gizlilik ve Güvenlik Ön Planda: Yeni API’ler ve geliştirmelerle kullanıcı gizliliği ve uygulama güvenliği destekleniyor.

Performans İyileştirmeleri: Android Dynamic Performance Framework ile uygulama ve oyunlarda performans optimizasyonu sağlanıyor.

Kullanılabilirlik Artıyor: İlk olarak Pixel cihazları için sunulan güncelleme, diğer cihazlar için de planlanıyor.

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