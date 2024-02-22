Apple’dan iMessage’e kriptografik protokol güncellemesi! iMessage en güvenli mesajlaşma uygulaması oldu!

Apple, iMessage için önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirket, bu güncellemenin, uygulamayı günümüzün en güvenli mesajlaşma uygulaması haline getirdiğini açıkladı. Güvenlik Araştırma ekibi iMessage'ı uçtan uca güvenli mesajlaşmayı geliştiren yeni bir kuantum sonrası kriptografik protokolle güncelledi.

Apple, uzlaşmaya dayanıklı şifreleme ve son derece karmaşık kuantum saldırılarına karşı bile kapsamlı savunmalarla PQ3'ün Seviye 3 güvenliğe ulaşan ilk mesajlaşma protokolü olduğunu ve yaygın olarak kullanılan diğer tüm mesajlaşma uygulamalarındakileri aşan protokol korumaları sağladığını duyurdu. Şirket, PQ3'ün dünyadaki tüm ölçekli mesajlaşma protokolleri arasında en güçlü güvenlik özelliklerine sahip olduğunu belirtti.

Buna karşılık, Line, Viber ve WhatsApp'ın tümü, iMessage'ın da sahip olduğu klasik seviye 1 kriptografiye sahip. Örneğin Signal, PQC Anahtar oluşturma ile ikinci seviye koruma ekledi, ancak Apple sürekli PQC yeniden anahtarlama ile bir adım daha ileri gitti.





PQ3 PROTOKOLÜ MEVCUT PROTOKOLÜN YERİNİ ALACAK

Şimdi, kuantum bilişim tehditlerinin artmasıyla birlikte Apple, şifrelemesinin olası ihlallerini önlemek için mevcut protokolü yükseltmeye karar verdi. Şirket, bu durumu şu şekilde açıkladı: "Bu kapasiteye sahip kuantum bilgisayarlar henüz mevcut olmasa da, son derece iyi kaynaklara sahip saldırganlar, modern veri depolama maliyetlerindeki keskin düşüşten yararlanarak olası gelişlerine şimdiden hazırlanabilirler. Öncül basit: bu tür saldırganlar bugünün şifrelenmiş verilerinden büyük miktarlarda toplayabilir ve hepsini gelecekte başvurmak üzere dosyalayabilir. Bugün bu verilerin hiçbirinin şifresini çözemeseler bile, gelecekte bu verilerin şifresini çözebilecek bir kuantum bilgisayar elde edene kadar bu verileri saklayabilirler; bu saldırı senaryosu "Şimdi Hasat Et, Sonra Şifresini Çöz" olarak bilinir.”

PQ3 desteği iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 ve watchOS 10.4'ün herkese açık sürümleriyle birlikte sunulmaya başlanacak ve ilgili geliştirici önizleme ve beta sürümlerinde zaten yer alıyor. PQ3'ü destekleyen cihazlar arasındaki iMessage konuşmaları otomatik olarak kuantum sonrası şifreleme protokolüne yükseliyor.

Bununla birlikte Apple, bu yeni PQ3 protokolünün bu yıl desteklenen tüm konuşmalarda mevcut protokolün yerini alacağını söylüyor.