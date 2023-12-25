Apple'ın yeni reklamı iPhone 15 Plus’ın pil ömrünün uzunluğunu tanıtıyor!

iPhone 15 Plus, Pro olmayan bir model için muazzam bir pil ömrüne sahip ve tek bir şarjla 26 saate kadar video oynatma veya 100 saate kadar ses çalma kapasitesine sahip. iPhone 15 ailesi için hazırladığı son reklam filminde, bir prizin iPhone 15 Plus'ı şarj etmeyi nasıl ıskaladığını göstererek bu noktayı ortaya koyuyor.

38 saniye süren ve dün akşam Apple'ın resmi YouTube kanalında yayınlanan "Miss You" başlıklı reklam, iPhone 15 Plus'ı bir çift duvar prizinin yanında göstererek başlıyor. Alttaki priz "şok olmuş surat" görüntüsünden sıyrılıyor ve iPhone'a şarkı söylemeye başlıyor.





"BÜYÜK EKRAN. BÜYÜK PİL ÖMRÜ"

Alttaki priz Doe Boy'un "Way Too Long" adlı parçasından dizeler söylüyor ve üstteki priz ise geri vokalleri ekliyor.

Şarkının sözleri, "Geceleri, seninle ayrılmaz olduğumuz zamanları hatırlıyorum", "saf enerjiye" sahip olmak ve prizin "eve dönmen için nasıl sabırsızlandığını" içeren sözlerle kendilerini bir telefon şarj durumuna uygun hale getiriyor.

Apple logosu, videoyu sonlandırmak için araya girmeden önce, reklam "Loooooong battery life" (Çooook uzun pil ömrü) sözleriyle özelliği açıklıyor.

Videonun destekleyici açıklamasında iPhone 15 Plus'ın "Büyük ekran. Büyük Pil Ömrü", çentiğin yerini alan Dinamik Ada, 48MP ana kamera ve USB-C gibi özellikler sıralanıyor.

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