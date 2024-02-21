Apple Music, yıllık tekrar oynatma özelliğinin aylık versiyonunu kullanıma sunuyor!

Apple Music, aylık bir versiyon sunarak yıllık Replay özelliğini geliştiriyor. Yıllık Replay çalma listesi hâlâ mevcut olsa da aylık seçenek dinleme özelliği, kullanıcıların geçmişine daha ayrıntılı bir bakış sunacak.

Bunun için tek yapmak gereken replay.music.apple.com adresini ziyaret etmek ve Apple Music için kullandığınız Apple Kimliği ile giriş yapmak. En sevilen şarkılar, albümler ve sanatçılar, ayrıca her ay için kişisel kilometre taşları görüntülenebilecek. Apple, kullanıcıların daha sonra tekrar ziyaret edebilmesi için bu istatistikleri de arşivleyecek.





APPLE MUSİC, SPOTİFY’I YAKALAYACAK MI?

Spotify’ın çevrim içi müzik dinleme alanında devrim yaratmasından sonra Apple Music’in eski günlerine dönmek için yeni atılımlar yaptığı biliniyor. Apple Music, bu adımlarla eski popülaritesine kavuşup kavuşmayacağı henüz bilinmese de halen Spotify’ın en büyük rakiplerinden biri olduğu görülüyor.