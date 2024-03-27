Apple WWDC 2024 etkinliği için tarih verildi

Worldwide Developer Conference için bu seneki tarihin bilgisini verdi. Şirketin paylaşımına göre WWDC 2024 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. WWDC 2024 etkinliğiyle beraber nelerin duyurulacağı, yapay zeka gelişmlerin neler olduğu tek tek haberimizde yer almaktadır.



10-14 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi etkinlik olarak Apple tarafından düzenlenirken konferansın açılışıyla beraber geliştiriciler için Apple Park'ta etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Apple uygulamaları ve hizmetleri üzerinde değişiklik yapılırken düzenlemeler devreye girdi. 2024 senesiyle beraber WWDC; iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerine ev sahipliğinde bulunacak.



İOS 18, kullanıcılara iphone arayüzünü yapılandırmak için seçenekler sunulurken son dönemlerdeki en büyük revizyonların yaşanacağına işaret etti. Şirket tarafından gelen bilgilerle beraber Apple, daha fazla özelleştirilerek AppleGPT olarak yapay zeka modelleri görücüye çıktı.



Düzenlenen konferanslar beraber Apple'ın genç geliştiricilerine ödüller sunularak en iyi 50 öğrenciye Apple Park'a özel gezi düzenlenerek Swift Student Challenge programı bulunmaktadır.

