Artık tüm gün izleriz: Instagram storylerinde süre uzuyor

Instagram yeni özelliğini duyurdu! Artık bu kadar süreyle hikaye ekleyebileceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Artık tüm gün izleriz: Instagram storylerinde süre uzuyor
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Instagram kullanıcılarına yeni özellik! Silinme korkusu olmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM PLATFORMUNA YENİ GÜNCELLEME

Instagram platformu yaptığı güncellemeleri sık sık paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamalara göre artık hikayeler haftalık olarak atılabilecek. Gelecek olan Haftam özelliğiyle kullanıcılar 7 günlük hikaye ekleyebilecek ve istedikleri zaman silebilecekler. 

7 günlük hikaye özelliği geliyor

Beta sürümünde yer alan güncelleme birçok özellikle birlikte test aşamasından geçmeyi bekliyor. Yakın zamanda gelmesi beklenen özellikle ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Güncel olarak Instagram platformunda hikayeler 24 saat sonrasında otomatik olarak siliniyor. 

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