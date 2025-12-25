ASELSAN Gaziantep'te Kayar Bilezik Fabrikası İçin Ortaklık İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğiyle Gaziantep'te kurulacak olan ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Protokole üst düzey katılım

Törene; SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül, Sermet Atay, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Hasan Öztürkmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SSB Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İhsan Kaya ve Prof. Dr. Hakan Karataş, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, SSB ve ASELSAN yetkilileri ile firma temsilcileri katıldı.

SSB Başkanı Görgün: Takım ruhu ve yerli kapasite vurgusu

Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayii ekosisteminde paydaşların yarattığı sinerjiye dikkat çekerek, “Bu süreç bir takım ruhu ve aile anlayışı içerisinde yürütülmektedir. Amacımız yalnızca ülkenin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak değil; geleceğe ve çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak. Yerli ve milli imkânlarla, en doğru, en hızlı ve ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek bu kabiliyetleri dost ve müttefik ülkelerle de paylaşılabilecek bir vizyonla geliştiriyoruz.” dedi.

Görgün ayrıca fabrikanın yalnızca kayar bilezik üretmeyeceğini, bölgedeki tedarik zincirini güçlendireceğini ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamındaki firma sayısının artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Gaziantep’in dört üniversitesi, güçlü akademik altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile bu süreci başarıyla yöneteceğine inandığını vurguladı.

ASELSAN: Millileştirme ve ihracat hedefi

Ahmet Akyol, kayar bileziklerin hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara, radarlardan optik sistemlere kadar kritik önem taşıdığını belirterek, ALTAY Tankı örneğini hatırlattı: “ALTAY Tankı’nın kayar bileziğine, süreci baltalamak amacıyla ambargo koymuşlardı. Bu bileşen, ASELSAN mühendislerince millileştirildi ve şu an seri üretimde kullanılıyor.”

Akyol, ürün ailesinin kilogram değerinin 2 bin 500 dolardan 15 bin dolara kadar çıktığını, Gaziantep’te üretimle hem tam bağımsızlık sağlanacağını hem de dünya pazarlarına ihracat yapılacağını söyledi. Tesisin hassas mekanik üretim altyapısıyla tasarlanacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bölgede bakım-onarım hizmeti vereceğini belirten Akyol, yaklaşık 25-30 milyon dolar tutarındaki yatırımla 200’den fazla nitelikli personel istihdam edileceğini ve bunun ASELSAN’ın Konya, Sivas, Malatya ve Adıyaman’dan sonra beşinci spin-off yatırımı olduğunu kaydetti.

GSO: Tarihsel bağ ve sanayide yeni aşama

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, projenin Gaziantep ve ülke için önemli bir iş birliği olduğunu belirterek, “25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünün arifesinde” bu iş birliğinin yapılmasının anlamını vurguladı. Ünverdi, Gaziantep’in Sanayi Oda’sının 2019’da başlattığı sanayide teknolojik dönüşüm hamlesiyle savunma sanayisini hedef sektör olarak gördüklerini ve şehrin altyapısı, üretim gücü ve ihracat başarısı ile bu alanda başarılı olacaklarını ifade etti. ASELSAN ile kurulacak İleri Teknoloji Merkezi ve kayar bilezik üretiminin kent için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yatırımın teknik özellikleri ve hedefleri

İmzalanan ortaklık sözleşmesiyle hayata geçirilecek yatırım, yaklaşık 25 milyon dolarlık bir bütçeyle, 16 bin metrekarelik alan üzerinde ve yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek. İlk etapta istihdam sağlayacak tesisin kısa sürede yüzlerce nitelikli çalışanı savunma sanayii ekosistemine kazandırması hedefleniyor.

Tesis, savunma, havacılık, radar, elektro-optik, deniz ve kara platformları dahil birçok ileri teknoloji sisteminde kullanılan kayar bileziklerin üretimini üstlenecek. Üretilecek bileziklerin Mil-STD (askerî standartlara) uygun, zorlu çevresel şartlara dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanması planlanıyor. Ayrıca fabrikanın Ar-Ge, test, montaj ve kalite kontrol süreçlerini entegre şekilde aynı çatı altında barındırması öngörülüyor.

Proje ile birlikte yüksek katma değerli bu kritik bileşenlerin yerli üretim oranının artırılması, tedarik sürelerinin kısaltılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca yatırımla Gaziantep’te nitelikli mühendislik ve teknik personel istihdamının artması bekleniyor.

İmza ve sonraki adımlar

Konuşmaların ardından ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi imzalandı. Projenin uygulama takvimi, tesisin kurulumu ve personel alımı süreçleriyle ilgili detayların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

