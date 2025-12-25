DOLAR
Bakan Kacır: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' oldu

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün adının 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak değiştiğini ve 'Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' kurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:55
Bakan Kacır: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' oldu

Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü yeni adıyla çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün bugünden itibaren Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu bildirdi.

"Türkiye’mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız"

Bakan Kacır, kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandığını hatırlatarak, söz konusu düzenlemelerin Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Yeni genel müdürlüğün görevleri ve hedefleri

Kacır, Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün üstleneceği başlıca sorumlulukları şu şekilde sıraladı:

• Veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirmek: Ülke genelinde altyapı iyileştirmeleri yapacak, ilgili politika ve stratejileri oluşturup uygulayacak.

• Kriterler, standartlar ve belgelendirme: Veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek; belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler gerçekleştirecek.

• Yapay zekâda güvenilirlik ve etik ilkeler: Yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve hayata geçirecek.

• Kapasite artırımı ve destek: Veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak; girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek.

• Mevzuat ve uluslararası işbirlikleri: Gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlayacak, uluslararası düzenlemelere uyum sağlama çalışmalarına katkı sunacak ve işbirlikleri geliştirecek.

• Ulusal yönetişim ve kamuda koordinasyon: Ulusal ölçekte yapay zekâ yönetişimini ve koordinasyonu sağlayacak; kamudaki yapay zekâ çalışmalarına katkı verecek ve kamuda yapay zekâ uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek.

• Veri yönetimi ilkeleri: Dijital devlet ve kamuda yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı bağlamında, verinin oluşturulmasından yok edilmesine kadar süreçleri kapsayan veri yönetimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek.

Bakan Kacır, alınan kararlarla Türkiye'nin yapay zekâ alanında ilerlemesini ve ulusal ekosistemin güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

