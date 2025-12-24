DOLAR
OLED Ekranlı Casper PAD Tabletler Yeni Yıl İçin İdeal Hediye

Casper, Casper PAD markasıyla 12.6 inç OLED ekranlı H10 serisi tabletleriyle yeni yılda şık ve işlevsel bir teknoloji hediyesi sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:33
Casper PAD: Yeni yılda OLED ekranlı tablet alternatifi

Yeni yılda şık ve işlevsel bir teknoloji hediyesi arayanlara Casper, tablet ürünlerini tek çatı altında topladığı yeni markası Casper PAD ile alternatif sunuyor. Üretkenlikle kullanım kolaylığını bir araya getiren modeller, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyüyen tablet talebine üstün OLED ekran teknolojisiyle yanıt veriyor.

Mobil üretkenlikte yeni dönem

Casper PAD ailesi, farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Casper PAD H10 Pen ve Casper PAD H10 Pro, günlük kullanımda sundukları performansın yanı sıra 12.6 inç geniş OLED ekranlarıyla görsel kaliteyi üst seviyeye taşıyor. OLED teknolojisi, derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast ile eğlence ve üretkenlik odaklı kullanımlarda daha etkileyici bir deneyim sağlıyor.

12.6 inç OLED ekranla yüksek görüntü kalitesi

Casper PAD H10 serisi, 12.6 inç büyüklüğünde 2.5K QHD (2560x1600 piksel) OLED ekran teknolojisiyle öne çıkıyor. Ekranın 600 NIT parlaklık değeri, dış mekân ve aydınlık ortamlarda da net görüntü sunuyor. Geniş renk gamı ve yüksek piksel yoğunluğu sayesinde film izleme, grafik tasarım ve içerik üretimi gibi senaryolarda ayrıntılar daha net görüntülenebiliyor.

Farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun paketler

Casper PAD H10 Pen, tablet, kılıf ve kalem içeren konfigürasyonu ile mobil kullanımda üretkenliği ön planda tutanlara kompakt bir çözüm sunuyor. Casper PAD H10 Pro ise tablet, kalem ve manyetik klavyeli kılıf paketine sahip olarak hibrit çalışanlar ve profesyoneller için esnek kullanım imkânı sağlıyor. Bu paketler, yeni yılda işini her yerden yönetmek isteyen kullanıcılar için öne çıkan hediye alternatifleri arasında yer alıyor.

İnce tasarım ve güçlü donanım

Casper PAD H10 tablet, 6.47 mm inceliği ve 580 gram ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda dikkat çekiyor. Uzun pil ömrü, enerji tasarruflu yapısı ve Dolby Atmos destekli ses sistemi sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım imkânı sunuyor.

YENİ YILDA ŞIK VE İŞLEVSEL BİR TEKNOLOJİ HEDİYESİ ARAYANLAR İÇİN CASPER, TABLET ÜRÜNLERİNİ CASPER PAD MARKASI ALTINDA BİR ARAYA GETİREREK OLED EKRANLI YENİ NESİL MODELLERİNİ KULLANICILARLA BULUŞTURUYOR.

