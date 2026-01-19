Bakan Bayraktar: 2050'ye Kadar Nükleer Kapasitemiz 20 Bin Megavat

Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS'de yaptığı incelemede birinci reaktörün yüzde 99 tamamlandığını ve 2050 yılına kadar nükleer kapasitenin 20 bin megavata çıkarılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında yaptığı incelemelerde projedeki son durumu değerlendirdi. Birinci reaktör inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını bildirdi.

Ziyaret ve inceleme

Bayraktar, sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görerek birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı. Rusya’daki özel eğitimin ardından Akkuyu’da göreve başlayan Türk mühendislerle kontrol odasında bir süre sohbet ederek kendilerine başarı diledi.

Görüşmeler ve ortak değerlendirme

Bakan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelerek projede gelinen son aşamayı ve hedefleri ele aldı. Ziyarette Bayraktar’a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemelerde bulunduk. Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile birlikte inşasının yüzde 99’u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık. Türkiye olarak hedefimiz sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek. Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil; teknolojik hamlenin, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya’da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız.

Öne çıkanlar: Birinci reaktör inşaatı yüzde 99 tamamlandı; hedef, 2050 yılına kadar nükleer kapasiteyi 20 bin megavata çıkarmak.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

