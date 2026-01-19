Meram Belediyesi'nin Yapay Zeka Yol Hasar Tespiti Projesine Ödül

Meram Belediyesi'nin 'Yapay Zeka ile Yol Hasar Tespiti Projesi', Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde ödül aldı; 7 bin 500 sokak dijital gözetim altında.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:58
Meram Belediyesi'nin Yapay Zeka Yol Hasar Tespiti Projesine Ödül

Meram Belediyesi'nin Yapay Zeka Projesi Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde Ödül Aldı

Konya merkez Meram İlçe Belediyesi, dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik alanındaki öncü çalışmalarıyla bir kez daha gündemde. Belediye tarafından geliştirilen "Yapay Zeka ile Yol Hasar Tespiti Projesi", yenilikçi yaklaşımı ve sahadaki somut katkıları nedeniyle Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde ödüle layık görüldü.

Projenin işleyişi ve sağladığı faydalar

Sunumda; görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileriyle yol hasarlarının hızlı, düşük maliyetli ve tamamen otomatik şekilde nasıl tespit edildiği anlatıldı. Belediye araçlarına entegre edilen kamera sistemleri sayesinde Meram’daki yollar sürekli taranıyor. Sistem, çukur, çatlak ve rögar kapaklarındaki sorunları anında tespit ederek konum, zaman ve görsel veri ile Fen İşleri ekiplerine otomatik görev ataması yapıyor.

Mevcut altyapı üzerine kurulan ve ek maliyet oluşturmadan Görev Yönetim Sistemi ile entegre çalışan uygulama; insan gücü, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak belediyecilik hizmetlerinde önemli bir verimlilik artışı sunuyor. Böylece ekipler çoğu zaman vatandaşlar sorunun farkına varmadan müdahale edebiliyor.

Meram'ın teknoloji vizyonu ve sahadaki kapsam

Meram Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan projeyi ve ilçenin teknoloji altyapısını şu sözlerle özetledi: "Bu altyapı üzerine inşa ettiğimiz ilk yapay zeka uygulaması MZEKA Yol Hasarı Tespit Sistemi oldu. Sistem, Meram’ın 7 bin 500 sokağında adeta gözümüz ve kulağımız olacak. Yol güvenliği artarken, vatandaş konforu da üst seviyeye taşınıyor."

Turhan ayrıca 2025 yılında hayata geçirilen çağrı merkezi analizleri ve yer üstü konteyner veri analizleri gibi diğer dijital projeler hakkında bilgi vererek, Meram Belediyesi’nin veri odaklı yönetim anlayışını vurguladı.

Zirvede tanınırlık ve ödül töreni

Zirvenin 6. oturumunda belediyecilik hizmetlerinde dijital teknolojilerin sahaya yansıyan çıktıları ele alındı; Meram Belediyesi’nin operasyonel verimliliği artıran, kamu kaynaklarını etkin kullanıp vatandaş memnuniyetini önceleyen dijital çözüm modelleri yoğun ilgi gördü. Sunumun ardından proje, katılımcılar ve sektör temsilcilerinden alkış aldı.

Ödül, Meram Belediyesi adına Bilgi İşlem Müdürü Turgay Turhan tarafından, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun elinden teslim alındı. Bu başarı, Meram’ın dijital belediyecilikte Türkiye’ye örnek olan vizyonunu bir kez daha tescilledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEHİRCİLİK ALANINDAKİ ÖNCÜ PROJELERİYLE GÖZ DOLDURAN KONYA’NIN MERKEZ...

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEHİRCİLİK ALANINDAKİ ÖNCÜ PROJELERİYLE GÖZ DOLDURAN KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ. MERAM BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ "YAPAY ZEKA İLE YOL HASAR TESPİTİ PROJESİ", YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI VE SAHADA YAKALADIĞI BAŞARISIYLA KAMU BİLİŞİM DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMU DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ’NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE AKILLI ŞEHİRCİLİK ALANINDAKİ ÖNCÜ PROJELERİYLE GÖZ DOLDURAN KONYA’NIN MERKEZ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meram Belediyesi'nin Yapay Zeka Yol Hasar Tespiti Projesine Ödül
2
Bakan Bayraktar: 2050'ye Kadar Nükleer Kapasitemiz 20 Bin Megavat
3
Karne Hediyesi: Casper'dan Bilgisayar Modelleri ve Fiyatları
4
Esenboğa Havalimanı 3. Pisti ve 77 Metrelik Kulesi 19 Ocak'ta Erdoğan Tarafından Açılacak
5
Yerli Çözüm: Plastik İçermeyen Transfer Kağıdıyla Tekstilde Devrim
6
Makine Sektörü Türkiye İçin Stratejik Eşik — Adnan Dalgakıran'ın Uyarısı
7
KUTO’da 'İş Yerinde Duygusal Zeka' ve Satış Eğitimi Yoğun İlgi Gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları