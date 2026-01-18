Esenboğa Havalimanı 3. Pisti ve 77 Metrelik Kulesi 19 Ocak'ta Erdoğan Tarafından Açılacak

Açılış 19 Ocak Pazartesi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımı projesinin 1. etabını hizmete açacaklarını duyurdu.

Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Projede tamamlanan işler kapsamında; havalimanının 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti, 77 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapı; 85 bin metrekare büyüklüğünde, 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apronu ile buna bağlı taksi ve servis yolları dahil yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası; 3 bağlantı taksi yolu ve 5 hızlı çıkış taksi yolu; 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı; 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok; 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü; 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj; 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (itfaiye) İstasyonu; 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu; 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası; 800 metrekare apron bariyer binası; 920 metrekare nizamiye binası; 15 nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettiklerini belirtti.

Uraloğlu ayrıca tamamlayıcı çalışmaları da tamamladıklarını söyleyerek, bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması ve 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi çalışmaları da bitirdiklerini ifade etti.

Geliştirme çalışmalarıyla Esenboğa'nın küresel bir havacılık merkezine dönüştüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı’mız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor" açıklamasında bulundu.

