Karne Hediyesi: Casper'dan Bilgisayar Modelleri ve Fiyatları

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:03
Casper, karne hediyesi için Nirvana ve Excalibur modelleri ve fiyatlarını duyurdu

Yarıyıl tatili ve karne dönemine yönelik ürün seçeneklerini açıklayan Casper, Nirvana ve Excalibur serilerinde farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle ailelere alternatifler sundu.

Gençler ve ailelere yönelik ürün gamı

Marka, eğlence, performans ve paylaşım odaklı ürünleriyle tatil süresince öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine ve dijital ortamlarda etkileşimlerini sürdürmelerine imkân tanımayı hedefliyor. Açıklanan ürünler, gençlerin birlikte üretme ve rekabet deneyimini yaşamalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Modeller ve fiyatlar

Karne hediyesi arayışındaki aileler için Nirvana ve Excalibur serileri farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyor.

Nirvana serisinde yer alan X650.1342-8Q00X-G-F modeli 25 bin 320 lira, S100.1362-DE00A-G-F modeli ise 37 bin 900 lira fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu modeller, günlük kullanım, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik dengeli performans özellikleriyle öne çıkıyor.

Excalibur serisinde ise G870.1362-BE50X-C modeli 54 bin 655 TL, G915.1362-BE60A-C modeli 63 bin lira ve G915.1362-CQ70A-C modeli 71 bin 999 lira fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor. Yüksek performans ve donanım özellikleriyle konumlandırılan bu modeller, yarıyıl tatili boyunca kesintisiz kullanım imkânı sağlamayı hedefliyor.

Hedeflenen beceriler

Casper, dijital teknolojilerle iç içe büyüyen gençlerin tatil dönemini yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda gelişim ve motivasyon dönemi olarak değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ürünlerin, odaklanma, stratejik düşünme, takım çalışması ve problem çözme gibi becerilerin desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

