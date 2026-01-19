Karne Hediyesi: Casper'dan Bilgisayar Modelleri ve Fiyatları

Casper, karne hediyesi için Nirvana ve Excalibur modelleri ve fiyatlarını duyurdu

Yarıyıl tatili ve karne dönemine yönelik ürün seçeneklerini açıklayan Casper, Nirvana ve Excalibur serilerinde farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle ailelere alternatifler sundu.

Gençler ve ailelere yönelik ürün gamı

Marka, eğlence, performans ve paylaşım odaklı ürünleriyle tatil süresince öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine ve dijital ortamlarda etkileşimlerini sürdürmelerine imkân tanımayı hedefliyor. Açıklanan ürünler, gençlerin birlikte üretme ve rekabet deneyimini yaşamalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Modeller ve fiyatlar

Karne hediyesi arayışındaki aileler için Nirvana ve Excalibur serileri farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyor.

Nirvana serisinde yer alan X650.1342-8Q00X-G-F modeli 25 bin 320 lira, S100.1362-DE00A-G-F modeli ise 37 bin 900 lira fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu modeller, günlük kullanım, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik dengeli performans özellikleriyle öne çıkıyor.

Excalibur serisinde ise G870.1362-BE50X-C modeli 54 bin 655 TL, G915.1362-BE60A-C modeli 63 bin lira ve G915.1362-CQ70A-C modeli 71 bin 999 lira fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor. Yüksek performans ve donanım özellikleriyle konumlandırılan bu modeller, yarıyıl tatili boyunca kesintisiz kullanım imkânı sağlamayı hedefliyor.

Hedeflenen beceriler

Casper, dijital teknolojilerle iç içe büyüyen gençlerin tatil dönemini yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda gelişim ve motivasyon dönemi olarak değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ürünlerin, odaklanma, stratejik düşünme, takım çalışması ve problem çözme gibi becerilerin desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

YARIYIL TATİLİ VE KARNE DÖNEMİNE YÖNELİK ÜRÜN SEÇENEKLERİNİ AÇIKLAYAN CASPER, NİRVANA VE EXCALİBUR SERİLERİNDE FARKLI KULLANIM İHTİYAÇLARINA HİTAP EDEN MODELLERİYLE AİLELERE ALTERNATİFLER SUNDU.