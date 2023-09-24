Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'ye 70'ten fazla astronot gelecek

Uzay Keşfinin Kalbi Türkiye'de Atacak: 70 Ünlü Astronot Evimize Geliyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkemizin ev sahipliğini üstlendiği heyecan verici bir etkinliği duyurdu. Türkiye, Uzay Kaşifleri Derneği tarafından düzenlenen Planetary Congress etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu büyülü etkinlik kapsamında, Türkiye, tam 5 gün boyunca 70'i aşkın dünya çapında tanınmış astronotu ağırlayacak!

Bakan Kacır, GUHEM'in (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) ev sahipliği yapacağı etkinliğin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu ve uluslararası arenada ülkemizin uzay keşiflerindeki rolünü daha da güçlendireceğini vurguladı. Bu olağanüstü buluşmada, astronotlar evrenin sırlarını ve uzay keşfinin ilerleyen aşamalarını paylaşacaklar.

Türkiye'nin uzay yolculuğunda attığı bu büyük adım, bilimsel ve teknolojik başarılarının bir yansıması olarak göze çarpıyor. Planetary Congress etkinliği, ülkemizin uluslararası alanda saygın bir uzay oyuncusu olarak yükselişini destekleyecek ve gelecekteki uzay projelerine daha fazla ivme kazandıracak gibi görünüyor. Uzayın derinliklerine dair sırları keşfetmek için ışık hızında ilerliyoruz!

GUHEM'de Yıldızlar Buluşuyor: 70 Ünlü Astronot Türkiye'de!

Uzayın derinliklerine olan merakıyla tanınan ve bu meraklarını bir araya getiren astronotlar, Türkiye'nin Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) gerçekleşecek Planetary Congress etkinliği için heyecanla hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına göre, bu eşsiz etkinlik kapsamında 70'i aşkın dünya çapında ünlü astronot, Türkiye'yi evleri gibi hissedecek.

Bakan Kacır, etkinliğin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu ve uluslararası alanda ülkemizin uzay keşiflerindeki etkisini artıracağını belirtti. Ayrıca, bu özel kongrenin Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın başarısının bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin geleceğin uzay yolcuları olabileceğine inanan Bakan Kacır, "Geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknolojinin genç neferleri arasından yetişiyor" dedi ve gençlerin uzay keşiflerine olan ilgilerini desteklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin, Orta Vadeli Programı çerçevesinde Milli Uzay Programı'nı ileriye taşımak istediğini belirten Bakan Kacır, uydu geliştirme, AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarına odaklanacaklarını ifade etti.

GUHEM, yıldızlar arası bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, astronotlar ve uzay meraklıları için muhteşem bir deneyim vadeden bu etkinliğin Türkiye'deki uzay keşiflerine ve bilimsel gelişmelere olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Uzayın sırlarını daha fazla aydınlatma yolunda atılan bu büyük adım, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkileyici yükselişini simgeliyor.





Uzayın Büyülü Dünyası GUHEM'de Buluşuyor: 70 Ünlü Astronot Türkiye'yi Aydınlatıyor!

Türkiye'nin ilk uzay havacılık temalı etkileşimli eğitim merkezi GUHEM, bu yılın sonbaharında muhteşem bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek olan Planetary Congress, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek.

GUHEM ve Bursa Business School işbirliğiyle 25-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bu büyük etkinlikte 70'ten fazla astronot, uzayın sırlarını paylaşmak ve uzay farkındalığını artırmak için bir araya gelecek. Bu dönemde dünya genelinde uzayda önemli görevlerde bulunmuş ve uzaya dair birçok deneyimi olan astronotlar GUHEM'de bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.

Kongre, Artemis II görevi ile Ay yörüngesine gitmeye hazırlanan Amerikalı astronot Victor J. Glover'dan, uzayda toplamda 191 gün geçirmiş Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçirmiş Rus Kozmonot Sergei Andeev'e kadar 19 ülkeden 70'ten fazla ünlü astronotu ağırlayacak. Uzay konusundaki teknik oturumlar ise BTSO'nun iş dünyasının eğitim ve gelişim merkezi olan Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleşecek.

25 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan etkinlik, Türkiye'nin uzay alanındaki geleceğine ışık tutacak önemli isimlerin sunumlarına ev sahipliği yapacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO'su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO'su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi uzmanlar, uzayın büyülü dünyasını aydınlatmak için sahne alacaklar.

Türkiye'nin Uzay Rüyaları "Planetary Congress" ile Gerçekleşiyor!

Uzay meraklıları ve bilim tutkunları için büyük bir heyecan kapıda! Türkiye'nin ilk uzay havacılık temalı etkileşimli eğitim merkezi GUHEM, "Planetary Congress" adlı dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek bu muhteşem etkinlik, uzayın büyülü dünyasını Türkiye'ye getirecek.

25-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan kongreye, dünya genelinde uzayda önemli görevlerde bulunmuş 70'ten fazla ünlü astronot katılacak. Artemis II göreviyle Ay yörüngesine gitmeye hazırlanan Amerikalı astronot Victor J. Glover'dan, uzayda toplamda 191 gün geçirmiş Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçirmiş Rus Kozmonot Sergei Andeev'e kadar birçok önemli isim, uzay hakkındaki deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacak.





Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olan Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinliğin "Gelecek Projeksiyonu" oturumunda uzay meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca "Yeni Uzay Ekonomisi" ve "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" oturumlarında da dünyaca ünlü astronotlar yer alacaklar.

Kongrenin ana teması ise "İstikbal Göklerdedir" olacak. Bu tema, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünden ilham alınarak belirlendi.

5 gün boyunca sürecek olan organizasyon, teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleri, seminerler, söyleşiler ve öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinliği içerecek. 27 Eylül'de GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca "Bilim-Toplum" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve öğrencilerle buluşacaklar.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, etkinlikle ilgili olarak, "Bu dev kongre, gençlerimizin de uzay ve havacılık alanındaki farkındalıklarını artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 'İstikbal Göklerdedir' ana temasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlandığımız kongrenin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.