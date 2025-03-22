Bakan Kacır Muğla'da Türkiye'nin Yerli Üretim Gücüne Dikkat Çekti

Türkiye'nin Yerli Üretim Gücü Muğla'da Vurgulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da yaptığı konuşmada, "Artık kendi SİHA'larımız, eğitim uçaklarımız, helikopterlerimiz, deniz platformlarımız, kara araçlarımız, uydularımız geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduk" ifadelerinde bulundu. Bu sözlerle Türkiye'nin bugünkü güçlü sanayi yapısını ve yerli üretim tecrübesini ortaya koymuştur.

Muğla'daki Programlar ve Projelerin Açılışı

Bakan Kacır, ziyareti sırasında Polgün Su Kaydırakları firmasını ziyaret ederek üretim ve AR-GE çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ayrıca, Apiterapi Merkezi'nde de incelemeler gerçekleştiren Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Muğla'nın geçmişte birçok kadim medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Kacır, "Muğla'nın eşsiz coğrafyası, denizi ve sıcak insanı ile bu topraklarda olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Ekonomik Hedefler ve Başarılar

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla çok önemli ekonomik hedeflere ulaştıklarını belirtti. "Son 22 yılda milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon 3 milyar dolara çıkardık" diyen Kacır, kişi başı milli gelirin 15 bin dolara ulaştığını ifade etti. Kasıtlı yatırımlar ve sağlam politikalar ile Türkiye'nin sanayi alanında küresel bir üretim merkezi haline geldiğini vurguladı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek

Kacır, Muğla'daki KOBİ'lere sağlanan desteklerin önemine de değinerek, "Son 22 yılda 1460 teşvik belgesi ile 221 milyar liralık yatırım yaptık ve 49 binden fazla istihdam oluşturduk" dedi. Muğla'da üretim altyapısını güçlendirmek

Yerel Kalkınma Projeleri

Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, "359 yerel kalkınma odaklı projeye 758 milyon lira kaynak aktardık" şeklinde konuştu. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin de arttığını vurguladı.

Muğla'nın Turizm Potansiyeli

Bakan Kacır, Muğla'nın turizm potansiyelini artırma hedeflerini de dile getirerek, spor ve macera turizminde yeni alternatifler oluşturulacağını söyledi.

Son olarak, Muğla'da tarımsal üretimi cazip hale getirmek ve dijital teknolojilere dayalı yeniliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik projelere öncelik verileceğini belirtti. "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" çerçevesinde yeni projelerin duyurusunu önümüzdeki günlerde yapacaklarını ifade etti.

Programa, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.