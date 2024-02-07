Bakanlık uyardı: ‘Araç kullanırken Apple Vision Pro takmayın’

Pete Buttigieg, viral bir videoda Cybertruck'ın direksiyonunda Apple Vision Pro takan birinin görünmesinin ardından insanları araç kullanırken Apple Vision Pro takmamaları konusunda uyardı.

Bakanlık uyardı: ‘Araç kullanırken Apple Vision Pro takmayın’
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ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Tesla Cybertruck'ı sürerken Apple Vision Pro kulaklık takan bir kişiyi gösteren viral bir videoya yanıt olarak bu uyarıyı yaptı.

Buttigieg, pazartesi günü videoya eşlik eden bir tweet'te "Günümüzde mevcut olan tüm gelişmiş sürücü destek sistemleri, insan sürücünün her zaman kontrolü elinde tutmasını ve sürüş görevine tam olarak katılmasını gerektirir" dedi.

VİSİON PRO

İNSANLAR KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN BİLE KULLANIYOR

Bahsettiği videoda Cybertruck sürücüsü ellerini direksiyondan çekmiş ve karma gerçeklik başlığının içinde gördüğü materyalle etkileşime geçtiğini gösteren hareketler yapıyor.

Vision Pro, cuma günü ABD'de piyasaya sürüldü ve insanlar bu cihazı direksiyon başında, spor salonlarında, metroda ve hatta karşıdan karşıya geçerken bile kullanmaya başladı.

Öte yandan, yol güvenliği uzmanları ve Apple, Vision Pro'nun sürüş sırasında kullanılmamasını tavsiye etti.

Apple'ın aygıt için hazırladığı kullanım kılavuzunda şu ifadeler yer alıyor: "Apple Vision Pro, çarpışmaları ve düşmeleri önlemeye yardımcı olmak için yerleşik güvenlik özelliklerine sahiptir, ancak aygıtı güvenli bir şekilde kullanmak da önemlidir. Örneğin, Apple Vision Pro'yu takarken koşmayın, hareket halindeki bir aracı kullanırken aygıtı kullanmayın veya aygıtı sarhoşken ya da başka bir şekilde engelli durumdayken kullanmayın."

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