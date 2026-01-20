Tokat'ta 35 Basın Mensubuna İHA-1 Ticari Dron Eğitimi

İletişim Başkanlığı, OKA ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti iş birliğiyle Tokat’ta 35 basın mensubuna İHA-1 Ticari Dron Ehliyeti eğitimi başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:11
İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti'nin desteğiyle Tokat'ta düzenlenen İHA-1 Ticari Dron Ehliyeti Eğitimi başladı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa 35 basın mensubu katıldı.

Eğitim içeriği ve amaç

Eğitim kapsamında gazeteciler, belirlenen tarihler arasında teorik ve pratik dersler alarak insansız hava araçlarının habercilikte etkin kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirecek. Programda dronların habercilik ve kamu bilgilendirmesinde etkin kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Yetkililerin açıklamaları

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle programın açılışında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü de önemli paydaşlarımızdan biridir. 2025 yılında bu yeni nesil dron eğitimini Samsun’da düzenledik. Bu eğitim oldukça ilgi gördü. Bizim ajanstan da arkadaşlarımız katıldı. Akabinde Tokat’ta eş zamanlı yürütemedik. Bugüne kaldı. Sizler zaten sektörde duayen isimlersiniz ama değişim günümüzün ruhunda var. Her gün sizin mesleğinize de yeni teknolojiler ekleniyor. Bu anlamda ihtiyacınız olan başka konular olursa önümüzdeki dönemde de yine iş birliği yapmak bizler için onur verici olur"

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ise eğitimin sonunda Tokat’ta görev yapan 35 basın çalışanının dron ehliyeti sahibi olacağını belirterek, "2 gün teorik, 1 gün ise sahada pratik uygulama yapılacak. Katkılarından dolayı OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir’e teşekkür ederim" dedi.

Eğitimi veren

Eğitimi, Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan veriyor.

