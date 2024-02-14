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Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Kozmik ağda ilk kez karanlık madde tespit edildi!

Şaşırtıcı bir keşifte bulunan gökbilimciler, kozmik ağda ilk kez karanlık madde tespit ettiklerini açıkladı. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:17
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Kozmik ağda ilk kez karanlık madde tespit edildi!

Subaru Teleskobu'nu kullanan gökbilimciler, yerçekiminin ışık üzerindeki etkisini kullanarak karanlık maddeyi dolaylı olarak gözlemlemeyi başardıklarını açıkladı.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan yeni bir makaleye göre, araştırmacılar Coma Kümesi'ne bakarken karanlık maddeyi dolaylı olarak gözlemledi. Bu, evrenin kozmik ağında karanlık maddeyi ilk kez tespit ettiğimize işaret ediyor.

Kozmik ağın, bilim insanlarının evren boyunca uzandığına ve bir örümceğin ağındaki böcekleri yakalaması gibi galaksileri yakaladığına inandıkları filamentlerden oluşan bir ağ olduğu düşünülüyor.

Yeni araştırmaya katılan gökbilimciler, bu keşfin, evrenimizin evrimini nasıl etkilediğini doğrulamak da dahil olmak üzere kozmik ağın daha derin bir anlayışını ortaya çıkarmamıza yardımcı olabileceğine inanıyor. Kozmik ağın, evren boyunca on milyonlarca ışık yılı boyunca uzanan iplikçiklerden oluştuğuna inanılıyor. Bu nedenle, evrenin evrimi üzerinde sahip olduğu herhangi bir etkinin yaygın olması gerektiği düşünülüyor.

galaksi

KARANLIK MADDENİN KEŞFİ BÜYÜK BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ

Abell 1656 olarak da bilinen Coma Kümesi, Dünya'dan yaklaşık 321 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan binden fazla farklı galaksiden oluşan bir koleksiyon olarak biliniyor. Bu kapsamda bu kümenin, araştırmacıların karanlık maddenin izlerini araması için en ideal yerlerden biri olduğu belirtiliyor.

Uzayın bu bölgesini gözlemlemek, kozmik ağ içindeki karanlık maddeyi ilk kez net bir şekilde tespit etmeyi sağladı. Karanlık maddenin evrenimiz üzerindeki genel etkisinin yanı sıra orada var olduğuna dair teoriler bulunuyordu. Ancak bunu herhangi bir kapasitede gözlemlemenin astronomlar için büyük bir oyun değiştirici olduğu belirtildi.

Ayrıca bu, kozmik ağın evreni ve genişlemesini ne kadar etkilediğine dair daha iyi bir fikir edinmek için şimdiye kadar keşfedilen en büyük manyetik alanın kanıtlarıyla birlikte kolayca kullanılabileceği aktarıldı.

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