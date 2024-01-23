Bir geliştirici Windows 11’i 100MB'a kadar küçültüldü!

Tiny11 geliştiricisi NTDEV, Windows 11'in en küçültülmüş sürümünü oluşturarak Windows ince ayar becerilerini yeni sınırlara taşıdı. Fakat işletim sistemi zar zor çalışıyor ama yine de çoklu görev yapabiliyor ve toplu komutları kısmen destekliyor.

Tiny11 projesi ile en küçük işlevsel Windows 11 modifikasyonlarından birini oluşturduktan sonra NTDEV, en son Microsoft işletim sistemi ile farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Bir hayranı tarafından önerilen bir fikirden yola çıkan geliştirici, Windows 11'i ne kadar küçültebileceğini ve yine de önyüklenebilir hale getirebileceğini öğrenmek istedi.

NTDEV'in deneylerinin sonucu, 100 megabayttan daha az boyutta bir Windows görüntüsü, GUI'yi ya da diğer grafik öğeleri bir kenara bırakıp yalnızca metin köklerine geri dönen, zar zor işleyen bir işletim sistemi oldu. Microsoft, Windows 95 ile istem tabanlı paradigmayı emekliye ayırdı ama Windows 11 yavaş hareket eden metinsel bir kabuğa dönüştürülmüş olsa bile görünüşe göre hâlâ Windows olabilir.

NTDEV, "çekirdek" kullanıcı arayüzü olarak çalışan minimalist, kendi kendine yeten bir Windows Vista ve daha sonra Windows 7 bileşenleri seti oluşturan "MinWin" adlı eski bir Microsoft projesinden ilham aldı. NTDEV yeni modun adını "NT-DOS" koydu. İzleyiciler bu basit metin kabuğunun Windows Server'ın en başından beri olması gerektiği gibi olduğunu öne sürdüler.





CAN SIKINTISINDAN YAPTI

"NT-DOS" modu minimal bir kabuğa önyükleme yapıyor ve yalnızca komut istemi komutlarıyla çalışıyor. Bazı ilkel toplu iş dosyalarını desteklemesine rağmen, sadeleştirilmiş işletim sistemi hâlâ Windows ve hatta bazı çoklu görevler sağlayabilir.

NTDEV bir süredir Windows üzerinde ince ayarlar ve modifikasyonlar yapıyor. Geliştirici, Tiny11 ile standart Windows 11 kurulumunu (64GB) sadece 2GB'a sıkıştırdı, işletim sistemini 4GB'lık bir USB flash sürücüye (Live11) yükledi ve GeForce RTX 3050 GPU'nun kare arabelleği içinden çalıştırdı. Winception deneyi, iç içe geçmiş Windows sanallaştırmasını daha önce görülmemiş sınırlara taşıdı.

Tiny11'in aksine, NT-DOS'un henüz halka açık bir indirmesi bulunmuyor. NTDEV blogu, projelerinin Windows işletim sistemi ailesinin en derin işleyişini bilen bir geliştirici tarafından seçildiğini ve "can sıkıntısından yapıldığını" açıklıyor. Tiny11 ve Tiny10 NTDEV'in en "kullanıcı dostu" tasarımları ve en son Windows sürümlerini standart bir kurulumun tüm "aşırı kabartmaları" olmadan denemek isteyenler için halka açık indirmelere sahip.