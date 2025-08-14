Rusya'da WhatsApp ve Telegram Üzerinden 52 Binden Fazla Suç: Zarar 106 Milyar Rubleyi Aştı

Rusya'da WhatsApp ve Telegram Üzerinden 52 Binden Fazla Suç Kaydedildi

Rusya'da 2025'in başından bu yana mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suç sayısının 52 bini aştığı ve oluşan maddi hasarın 106 milyar rubleyi (yaklaşık 1,3 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

Yetkili Açıklamaları ve Veriler

Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını, vatandaşların bazı platformlarda kundaklama gibi çeşitli suçlara teşvik edildiğini belirtti. Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.

Yasal Önlemler ve Tartışmalar

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, hafta başından itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarda yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaparak, suçlularla mücadele amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Ayrıca, Duma'dan bazı milletvekilleri arasında yer alan Nemkin de dahil olmak üzere, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

