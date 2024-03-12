Bu yıl çıkması beklenen 5 akıllı telefon

Bu sene 5 model piyasaya çıkıyor! Özellikleri belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



BU SENE ÇIKMASI BEKLENEN BEŞ AKILLI TELEFON

2024 senesinde piyasaya birçok yeni teknolojiyle akıllı telefonların çıkması bekleniyor. Bu sene çıkması en çok beklenen telefonlar arasında Apple markasının gözde telefonu iPhone 16 Pro Max yer alıyor. İddialara göre telefon 6.9 inç ekran, A18 Pro yonga seti, Capture düğmesiyle piyasaya çıkacak. Aynı zamanda telefon süper telefoto kamera ve 48 MP ultra geniş kamera özelliğiyle çıkacak.





Bu sene çıkması beklenen bir diğer telefon da OnePlus Open cihazı. OnePlus Open 2 modelin orijinal modeli büyük ekranı, modern tasarımı ve iyi kamerasıyla kullanıcılarını memnun ediyor. Samsung markasının da bu sene Galaxy Z Fold 6 modelini çıkarması bekleniyor. Kitap stili katlanabilir özellikle piyasaya çıkacak telefon modelinin titanyum çerçeve, geniş kapak ekranı ve yüksek parlaklık özellikleriyle çıkması bekleniyor. Google Pixel 9 Pro da non-foldable, non-Apple telefonlardan biri olarak biliniyor ve iddialara göre yeni model üçlü lensli kamera ve yeni Tensor G4 yonga seti ile yapay zeka kullanımı sunacak. Samsung Galaxy Z Flip 6 model katlanabilir telefon da daha büyük batarya ve katlanan ekranda daha küçük kırışıklıkla kullanıcıların memnuniyetine sunulacak.