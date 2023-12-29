Çin'de ortalığı karıştıran oyun kararı

Çin yönetimi, çevrim içi bilgisayar oyunlarında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ulusal Basın ve Yayın İdaresi (NPPA), çevrim içi oyun içerikleri ve alışverişlerini düzenleyecek taslak kuralları duyurarak, sektörde çığır açacak adımlar atmaya kararlı.

Taslak kurallara göre, çevrim içi oyun yayıncıları, kullanıcıların oyun içi satın almalarına, günlük girişlerine ve oyun içinde geçirdikleri süreye sınırlama getirecek. Bu sınırlamaların amacı, "irrasyonel harcama davranışlarını" kontrol altına almak ve oyuncuların sağlıklı bir denge içinde oyun keyfi yaşamalarını sağlamak olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca, "ulusal güvenliği tehlikeye atan" ve "ulusal itibara ve çıkarlara zarar veren" oyun içerikleri de yasaklanacak. Bu hamle, ülkenin dijital oyun endüstrisini düzenleme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.





Bu duyurunun ardından, Çin'in en büyük çevrim içi oyun yayıncılarından olan Tencent'in Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri haftanın son seansında yüzde 12,4, NetEase'in hisseleri ise yüzde 24,6 oranında değer kaybetti. Çin, dünyanın en büyük çevrim içi oyun pazarına sahipken, bu kısıtlamaların yayıncı ve geliştirici şirketlerin gelirlerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Çin'de çevrim içi oyunlara yönelik kısıtlamalar geçmişe dayanıyor. 2021 yılında yapılan bir düzenleme ile 18 yaşından küçüklerin çevrim içi oyun oynama süresi cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde günde 1 saatle sınırlanmıştı. Çin Siber Uzay Dairesi (CAC) ise bu yıl içinde 18 yaşından küçüklerin mobil internet uygulamalarına erişimini kısıtlayan rehber kurallar düzenlemişti.

Çin'in çevrim içi oyun endüstrisindeki bu yeni düzenlemeler, sektörde dengeli bir kullanım ve milli güvenlik endişeleri arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, dijital oyun dünyasında önemli bir değişimi beraberinde getirebilir.