Çin, X-ışını astronomisinin gizemlerini çözmek için Einstein Sondası'nı fırlattı!

Çin'in yörüngeye başarıyla fırlattığı Einstein Sondası, gökbilimcilerin şiddetli ve geçici kozmik olaylardan X-ışını astronomisinin derinliklerine bakmalarına yardımcı olacak.

Sonda, 9 Ocak'ta Çin'deki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long Mart 2C roketiyle havalandı. China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) tarafından yapılan açıklamaya göre fırlatma başarılı oldu.

Einstein Sondası, Çin'in devam eden stratejik uzay bilimi çabalarının bir parçası. Yörüngeye girdikten sonra, sonda evrene bakacak ve kara deliklerin yıldızları parçalara ayırdığı uzak gelgit bozulma olaylarını ve süpernovaları gözlemleyecek.

Einstein Sondası'nın gökbilimcilerin süpernovaları ve diğer yoğun ve geçici uzay fenomenlerini daha derinlemesine incelemelerine yardımcı olması umuluyor.





AVRUPA UZAY AJANSI DA KATKI VERDİ

Sonda 600 kilometre yükseklikte, Dünya'nın yörüngesinde çalışacak ve burada bir Geniş Dosyalamalı X-ışını teleskobu (WXT) kullanarak gökyüzünü ve uzayı gözlemleyecek. Bu tür teleskoplar, X-ışını olaylarını mümkün olandan daha derinden görüntülemek için ıstakoz gözü optiklerini kullanıyor.

Bu tür bir optik kullanan çok fazla uzay aracı bulunmuyor. Ancak ıstakoz gözü optiklerinin önceki gösterimleri çok umut verici olduğu için Çin sondasının, bu alanda bazı büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Uzay Ajansı da bu göreve katkıda bulundu. Dolayısıyla daha geniş bir bilim camiasının burada toplanan verilere erişebilmesi için iyi bir fırsat olması umuluyor.