Dicle Elektrik Çüngüş’te Yoğun Karı Aşarak Enerjiyi Yeniden Sağladı

Dicle Elektrik, Çüngüş’teki şiddetli kar ve dondurucu soğuklarda 5 bin abonenin çoğunu enerjiye kavuşturdu; 50 ek personel ve jeneratör desteğiyle çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:45
Dicle Elektrik, Çüngüş’te zorlu kış koşullarında enerji akışını sağladı

Dicle Elektrik, son yılların en ağır kış şartlarının yaşandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ederek enerji arzını sürdürdü. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle bölgedeki sahada çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Saha müdahalesi ve çalışmanın boyutu

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğukların dağıtım hatlarında oluşturduğu arızalar giderildi. Yaklaşık 5 bin abonenin neredeyse tamamına enerji verilirken, dağlık alanlarda kalan az sayıdaki aboneyi de beslemek üzere ekipler yoğun şekilde çalışıyor. Özellikle kar yağışının 1 metreyi aştığı bölgelerde görev yapan ekipler, zorlu hava ve saha şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uğur Yaka, geçtiğimiz günlerde Çüngüş ilçesinde afet niteliğinde bir kar yağışı yaşandığını belirterek, buna rağmen hızlı bir müdahale süreci yürütüldüğünü aktardı. Yaka, mevcut sahadaki ekiplerin yanı sıra 50 personelimizi daha ilçeye yönlendirdiklerini, hava şartlarından kaynaklanan olumsuzluklara anında müdahale ederek ilçe merkezi ve kırsaldaki yerleşim birimlerinin neredeyse tamamına yeniden enerji verildiğini söyledi. Yaka, süreçte etkilenen direklerin yenilendiğini, dağıtım trafolarını besleyen hatlara gerekli müdahalelerin yapıldığını ve bu başarılı operasyonun saha personelinin özverili çalışması sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Kırsal bölgeler için destek ve önlemler

Dicle Elektrik yetkilileri, afet niteliğinde yağan karın özellikle Çüngüş kırsalındaki dağlık alanlarda 12 mahalle ve 17 mezranın elektrik altyapısını olumsuz etkilediğini bildirdi. Bu bölgelerde ekipler çetin kış şartlarıyla mücadele ederken, aboneleri elektriksiz bırakmamak amacıyla jeneratör desteği gibi ek önlemler de uygulanıyor.

Şirket, bölgedeki çalışmaları ve olası yeni arızalara karşı hazırlığını sürdürürken, sahadaki ekiplerin özverili gayretiyle hizmet kesintilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

