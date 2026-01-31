Türk Plastiğine Avrupa Vizesi: PAGEV ve CERTILOOP Sertifikasyon İşbirliği

PAGEV ile CERTILOOP iş birliği, Türk plastik sanayisinin geri dönüştürülmüş içerik ve PPWR uyumlu sertifikalarla Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:33
Geri dönüştürülmüş içerik ve uyum doğrulaması ihracatta rekabet gücünü yükseltecek

Avrupa'da plastik ambalaj satışlarında yeni bir dönem başladı. Artık yalnızca üretim kapasitesi yeterli değil; geri dönüştürülmüş içeriğin belgelenmesi, geri dönüştürülebilirliğin doğrulanması ve mevzuata tam uyum sağlanması da zorunlu hale geliyor.

Türk plastik sektörünün çatı kuruluşu PAGEV ile AB onaylı denetim kuruluşu CERTILOOP, sanayicinin ürünlerini uluslararası standartlarda belgelemesi için güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, Türk üreticilerinin Avrupa pazarındaki engelleri aşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Protokol sayesinde, sertifikalı geri dönüştürülmüş içerik kullanımıyla plastik vergisi ve PPWR kaynaklı maliyetlerin düşmesi, Avrupa’ya satışta karşılaşılan 'belge engellerinin' ortadan kalkması ve ihracatta fiyat pazarlıklarında üreticinin elinin güçlenmesi bekleniyor.

Aynı zamanda geri dönüşüm firmaları için sertifikalı ham maddeler, üreticiler nezdinde daha değerli ve tercih edilen girdiler haline gelirken; mevzuat kaynaklı riskler de ticari güvenceye dönüşecek.

Bu protokol ile AB’de geçerli sertifikasyon hizmetleri, PPWR uyumlu teknik değerlendirmeler, süreç doğrulama çalışmaları ile eğitim ve mevzuat rehberliği sunulacak. Sonuç olarak Türk plastik sektörü, Avrupa mevzuatına uyumlu, ihracatta rekabetçi ve sürdürülebilirlikte şeffaf bir yapıya doğru önemli bir adım atmış oluyor.

Genel Müdür Yağmur Cengiz Eroğlu 'Bu iş birliği sayesinde Türk plastik sanayicisi, geri dönüştürülmüş içerik iddiasını uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla kanıtlayabilecek. Bu belge, firmaların ihracatta hem maliyetini düşüren hem de satış kapısını açan stratejik bir araç'

PAGEV Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç 'Sektör, Avrupa Birliği pazarlarında rekabet gücünü koruyabilmek için artık yalnızca üretim kalitesiyle değil; izlenebilirlik, geri dönüştürülmüş içerik ve çevresel beyanların doğrulanması gibi başlıklarda da güçlü olmak zorunda. Bu iş birliğini, sektörümüzün sürdürülebilir dönüşümü açısından önemli bir adım olarak görüyoruz'

