Türk Hazır Giyiminde Gelecek Vizyonu: İstanbul'u Küresel Moda Merkezi Yapmak

Mustafa Paşahan, Türk hazır giyiminin dijital ve yeşil dönüşümle markaların ülkesi hedefini anlattı; KOBİ destekleri ve projeler öncelik.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:22
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği başkan adayı Mustafa Paşahan, Türk hazır giyiminin hem mevcut sorunlarına çözüm üretecek hem de moda endüstrisinin geleceğini kurgulayacak bir yol haritası açıkladı. Paşahan, sektörün hedefinin markaların ülkesi bir Türkiye yaratmak olduğunu vurguladı.

Stratejik Öncelikler

Paşahan, sektörün bir yandan mevcut sorunlarını giderirken diğer yandan gelecek odaklı projeler hayata geçirdiğini belirterek şunları söyledi: "Sektörde donanımlı insan kaynağını geliştirmek, tasarım kapasitesini güçlendirmek, markalaşmanın çarpan etkisinden yararlanmak, İstanbul’u küresel moda merkezi yapmak, ikiz dönüşümü mevcut avantajlarımıza eklemek, e-ihracatın imkânlarından yararlanmak için projeler geliştiriyor, uyguluyoruz. Bütün bu başlıkları stratejik bir konu olarak değerlendiriyoruz. İhracatçıyı destekleyen, üreteni ödüllendiren, rekabeti kolaylaştıran bir yapıyı daha da güçlendireceğiz. Böylece hazır giyim sektörümüzü orta ve uzun vadeli hedeflerimize taşıyacak alt yapıyı oluşturacağız".

Türkiye'nin Konumu ve KOBİ Desteği

Paşahan, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa’nın üçüncü büyük ihracatçısı olduğunu ve 220’ye yakın ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını hatırlattı. "KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın rekabetçilikle ilgili sorunlarını biliyor, çözüm için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ankara nezdinde yürüttüğümüz yoğun girişimler sonucu, KOBİ’lerimiz son bir yıldır istihdam desteğinden yararlanıyor" dedi.

İkiz Dönüşüm ve Uygulanan Projeler

Paşahan, küresel hazır giyim sektörünün büyük bir değişimden geçtiğine işaret ederek, Türkiye’nin avantajlı çıkması için dijital ve yeşil dönüşüm yani ikiz dönüşümün hızla tamamlanması gerektiğini söyledi. "Yaklaşık 20 yıldır ikiz dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Dönüşümü hızlandırmak için Bakanlıklarımızla, Avrupa Birliği’yle (AB), üniversitelerimizle ve paydaşlarımızla iş birlikleri yapıyor, projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

AB ve ulusal desteklerle sektöre kalıcı kurumlar kazandırdıklarını belirten Paşahan, İstanbul Moda Akademisi ile tasarımcı yetiştirdiklerini; dijital dönüşüm ve verimlilik konusunda hizmet veren dijital dönüşüm merkezini ve ihracatçılara güvenli test hizmeti sunan Ekoteks laboratuvarlarını AB hibe destekleriyle hayata geçirdiklerini anlattı. Paşahan, Ekoteks’in sektör için düşük maliyetli test hizmetleri sunduğunu ve dünyanın sayılı laboratuvarları arasında yer aldığını vurguladı.

KOBİ Komitesi, Vize Sorunları ve Yeşil Pasaport

Hedefleri arasında KOBİ’lerin bağlarını güçlendirmek için KOBİ Komitesi ve KOBİ Destek Masası kurmak olduğunu aktaran Paşahan, vize problemlerine kalıcı çözüm bulunması için girişimlerin süreceğini söyledi. Ayrıca, daha fazla ihracatçının yeşil pasaport alabilmesi amacıyla yurt içindeki yabancı uyruklu kişilere yapılan satışların ihracat statüsünde sayılması uygulamasının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Paşahan, sektörün 30 yıllık hayali olan Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarını Türkiye’ye kazandırmanın da önemine değinerek, Türkiye’yi dijital ve yeşil dönüşümle güçlendirerek küresel rekabette avantaj sağlama kararlılıklarını yineledi.

