Döviz kuru vurdu! Apple'dan yeni zam

Türkiye’de teknoloji severlerin tercih ettiği Apple ürünleri, bu sene içinde birkaç kez zamlandı. Elektronik ürünlerin yanı sıra abonelik hizmetleri de zamdan nasibini aldı.

Apple’ın popüler müzik dinleme uygulaması Apple Music, Türkiye’deki fiyatlarını artırma kararı aldı. Yapılan yüzde 100’lük zamla birlikte fiyatlar ikiye katlandı.

Apple Music kullanıcılarına sunulan Öğrenci, Bireysel ve Aile planları için yeni fiyatlar şöyle:

Öğrenci planı: 9,99 TL’den 19,99 TL’ye

Bireysel plan: 19,99 TL’den 39,99 TL’ye

Aile planı: 29,99 TL’den 59,99 TL’ye

Apple Music’in yeni fiyatları 2024 yılı başından itibaren geçerli olacak.

Apple Music fiyatları ne kadar oldu?



Apple Music abonelik ücretleri yüzde 100 oranında arttı. Öğrenci planı 19,99 TL, Bireysel plan 39,99 TL, Aile planı ise 59,99 TL oldu.

Apple Music’e zam geldi mi?

Evet, Apple Music’e zam geldi. Türkiye’deki döviz kuru nedeniyle Apple Music fiyatları iki katına çıktı.

Apple Music’in 2024 fiyatı ne olacak?

Apple Music’in 2024 fiyatı, Öğrenci planı için 19,99 TL, Bireysel plan için 39,99 TL, Aile planı için ise 59,99 TL olacak.