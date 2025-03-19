Ege Üniversitesi'nden Romatizmal Hastalıklara Özel Termal Eldiven İnovasyonu

Ege Üniversitesi, romatizmal hastalıkların tedavisine destek olacak termal medikal eldiven geliştirdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:33
Ege Üniversitesi'nden Romatizmal Hastalıklara Özel Termal Eldiven İnovasyonu

Ege Üniversitesi'nden Romatizmal Hastalıklara Özel Termal Eldiven İnovasyonu

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü akademisyenleri, romatizmal hastalıklarda elleri soğuktan koruyacak, yenilikçi bir termal medikal eldiven geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu özel eldivenler, soğuğa maruz kaldıklarında atakların ve ağrıların şiddetini artırabilen romatizmal hastalıklarda hastaların yaşam konforunu iyileştirerek, elleri soğuktan korumayı hedefliyor. Eldivenler, nem iletebilme ve nefes alabilirlik özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Proje yürütücüsü, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ertekin, yaptığı açıklamada, bazı romatizmal hastalıklarda kesin bir tedavi yöntemi bulunmadığını, bu nedenle ellerin sıcak tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, geliştirilen eldivenin içindeki ipliklerin kızılötesi ışın yayma özelliği ile vücut tarafından yayılan ısıyı absorbe edip geri yansıttığını belirtti.

Ertekin, bu mekanizmanın mikro dolaşımı artırarak kan akışını desteklediğini ve böylece soğuğa karşı daha etkili bir koruma sağladığını ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına devam edeceğinin altını çizdi.

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