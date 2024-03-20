Bist 100
8.966,24 0%
DOLAR
32,39 0,13%
EURO
35,17 -0,08%
ALTIN
2.228,72 -0,21%

En popüler bilgisayar oyunları belli oldu

Steam'de en çok oynanan oyunlar hangileri? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:06
En popüler bilgisayar oyunları belli oldu

Oyun dünyasının heyecan dolu macerasında yeni bir döneme giriş yapıyoruz! SteamDB'nin verileriyle aydınlanan yolda, haftanın en gözde PC oyunları karşımızda parıldıyor. Adeta bir savaş alanında rekabet eden bu oyunlar, oyuncuları büyüleyen bir atmosfer sunuyor.

Zirvedeki yerini değiştiren oyunlar, adeta dengeleri altüst ediyor. Uzun süredir tahtını koruyan Helldivers 2'nin, liderliği FPS türünün devi Counter-Strike 2'ye kaptırması, adeta bir devrim niteliğinde. Ancak bu değişim sadece bir başlangıç. Oyun dünyasının nabzı hızla atıyor ve yeni heyecanlar kapımızı çalıyor.

Yeni çıkışını yapacak olan Dragon’s Dogma 2, heyecanı doruğa çıkaran bir başka yapıt. Beklenen bu oyun, şimdiden oyunseverlerin heyecanını kat kat artırmış durumda. Valve'ın el konsolu Steam Deck ise, taşınabilir oyun deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Ancak konsolun oyunlarla birlikte listeye sokulması, merak uyandıran bir detayı da beraberinde getiriyor.

steam en çok oynanan oyunlar

Sıralamadaki diğer oyunlar da boş değil. PUBG'in beşinci sıradaki konumu, hala oyunseverlerin ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, Baldur’s Gate 3, Dead by Daylight, Cyberpunk 2077 ve EA SPORTS FC 24 gibi yapımlar da listedeki yerlerini sağlamlaştırıyorlar.

Steam platformunun rekorları altüst eden eşsiz başarısı da cabası. Geçtiğimiz saatlerde ulaşılan 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı, oyun dünyasının ne kadar canlı ve dinamik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu harika oyunlar ve rekabet dolu atmosfer, oyunseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Oyun dünyasının sınırlarını zorlayan bu yapıtlar, geleceğin oyunlarına ışık tutuyor ve heyecanı her geçen gün artırıyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!

Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı
2
WhatsApp'ta sesli mesaj dinlemeye son! Yeni özellik geliyor
3
En popüler bilgisayar oyunları belli oldu
4
Elektrikli otomobil fiyatlarında düşüş başladı
5
TikTok Live Studio ile bilgisayardan canlı yayın açılabilecek
6
Steam bir rekora daha imza attı
7
Galaxy S24 sınıfta kaldı: Şikayet defteri kabarıyor

Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı