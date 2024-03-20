En popüler bilgisayar oyunları belli oldu

Oyun dünyasının heyecan dolu macerasında yeni bir döneme giriş yapıyoruz! SteamDB'nin verileriyle aydınlanan yolda, haftanın en gözde PC oyunları karşımızda parıldıyor. Adeta bir savaş alanında rekabet eden bu oyunlar, oyuncuları büyüleyen bir atmosfer sunuyor.

Zirvedeki yerini değiştiren oyunlar, adeta dengeleri altüst ediyor. Uzun süredir tahtını koruyan Helldivers 2'nin, liderliği FPS türünün devi Counter-Strike 2'ye kaptırması, adeta bir devrim niteliğinde. Ancak bu değişim sadece bir başlangıç. Oyun dünyasının nabzı hızla atıyor ve yeni heyecanlar kapımızı çalıyor.

Yeni çıkışını yapacak olan Dragon’s Dogma 2, heyecanı doruğa çıkaran bir başka yapıt. Beklenen bu oyun, şimdiden oyunseverlerin heyecanını kat kat artırmış durumda. Valve'ın el konsolu Steam Deck ise, taşınabilir oyun deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Ancak konsolun oyunlarla birlikte listeye sokulması, merak uyandıran bir detayı da beraberinde getiriyor.





Sıralamadaki diğer oyunlar da boş değil. PUBG'in beşinci sıradaki konumu, hala oyunseverlerin ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, Baldur’s Gate 3, Dead by Daylight, Cyberpunk 2077 ve EA SPORTS FC 24 gibi yapımlar da listedeki yerlerini sağlamlaştırıyorlar.

Steam platformunun rekorları altüst eden eşsiz başarısı da cabası. Geçtiğimiz saatlerde ulaşılan 36 milyon 354 bin 393 eş zamanlı oyuncu sayısı, oyun dünyasının ne kadar canlı ve dinamik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu harika oyunlar ve rekabet dolu atmosfer, oyunseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Oyun dünyasının sınırlarını zorlayan bu yapıtlar, geleceğin oyunlarına ışık tutuyor ve heyecanı her geçen gün artırıyorlar.