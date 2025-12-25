DOLAR
Endüstriyel Sektörler Fuarı Balıkesir'de Gençlerle Buluştu

Balıkesir'de düzenlenen 2. Endüstriyel Sektörler Fuarı, ÜNİDES destekli proje ile gençleri firmalar ve mentörlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:37
Endüstriyel Sektörler Fuarı Balıkesir'de Gençlerle Buluştu

Endüstriyel Sektörler Fuarı Balıkesir'de Gençlerle Buluştu

ÜNİDES desteğiyle düzenlenen fuar gençlerin sektörel rehberliğini ve istihdam bağlantılarını güçlendirdi

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Projeleri desteğiyle düzenlenen Gençler ve Mentörler: Gelecek Gençlerle Projesi 2. Endüstriyel Sektörler Fuarı, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile il protokolü ve öğrencilerin yoğun katılımlarıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda Vali İsmail Ustaoğlu, sektör firmalarının stantlarını ziyaret ederek gençler ve firma temsilcileriyle bir araya geldi. Fuar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, katılımcılarla görüşmelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu fuara ilişkin olarak, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fuar; Bakanlığımızın gençleri iş dünyasıyla buluşturmayı, üniversite ile sanayi arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi ve gençlerimizin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen politikalarının önemli bir uygulama alanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Programda konuşan Ustaoğlu, il genelinde yürütülen çalışmaların ÜNİDES Programının sahadaki karşılığını ve etkisini açık biçimde ortaya koyduğunu vurguladı. Genç Ofisler aracılığıyla hayata geçirilen projelerin kamu, üniversite ve gençlik arasındaki iş birliğini kurumsal zemine taşıdığını belirtti ve gençlere yönelik destek mekanizmalarının başarısının merkezi idare, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör arasındaki güçlü iş birliğiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek ÜNİDES'in üniversite öğrenci topluluklarının proje üretme kapasitesini artıran güçlü bir destek programı olduğunu vurguladı. Özalp, programın gençlerin kişisel, akademik ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ve fikirlerin somut projelere dönüşmesini teşvik ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Genç Ofis paydaşlığında yürütülen Endüstriyel Sektörler Fuarı, gençlere farklı sektörleri tanıma, firmalarla birebir iletişim kurma ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme imkânı sundu.

ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLER FUARI GENÇLERİ SEKTÖRLE BULUŞTURDU

ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLER FUARI GENÇLERİ SEKTÖRLE BULUŞTURDU

ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLER FUARI GENÇLERİ SEKTÖRLE BULUŞTURDU

