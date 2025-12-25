DOLAR
İnovatif Fikirler Proje Pazarı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu — Balıkesir Üniversitesi

23-24 Aralık 2025'te düzenlenen 2. İnovatif Fikirler Proje Pazarı'nda 94 proje yarıştı; kazananlar para ödülleri ve sertifikalarını aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:37
İnovatif Fikirler Proje Pazarı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Etkinlik ve Final Töreni

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda Tübitak desteğiyle düzenlenen 2. İnovatif Fikirler Proje Pazarı, ödül töreniyle sona erdi. 23-24 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğin final programı ve ödül töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda yoğun katılımla yapıldı.

Katılım ve Tematik Alanlar

Üniversite-sanayi-girişimcilik etkileşimini güçlendirmeyi amaçlayan proje pazarına 17 farklı üniversite ve 7 firmadan toplam 262 katılımcı başvurusu yapıldı. Etkinlikte; sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler ile sağlıklı ve iyi yaşam tematik alanlarında, Balıkesir Üniversitesi dâhil 17 farklı üniversite ve 7 girişimci firmadan gelen 94 proje sergilendi.

Açılış Konuşmaları

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, proje pazarının yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda iş birliği ve üretim kültürünün önemli bir yansıması olduğunu vurguladı. Rektör Oğurlu sözlerine şu şekilde değindi: "Bugün burada ortaya konulan fikirler ve projeler; gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve sanayi paydaşlarımızın bu sorumluluğu ne denli güçlü bir şekilde sahiplendiğini göstermektedir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge proje sayısında Türkiye 4’üncüsü olan üniversitemizde Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik odaklı çalışmaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Rektör Yardımcısı ve BAÜN TTO Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl ile BAÜN TTO Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun da katılımcıları tebrik eden konuşmalar yaptılar.

Ödüller ve Kazanan Projeler

Jüri değerlendirmeleri sonucunda, yenilikçilik, uygulanabilirlik ve ticarileşme potansiyeli kriterleri doğrultusunda başarılı bulunan projeler ödüle layık görüldü. Proje ekipleri ödüllerini ve belgelerini Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve protokol üyelerinin elinden aldı. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimi ve sertifika takdimiyle sona erdi.

Öğrenci kategorisi para ödülleri:

1. Muhammed Arslan - Doç.Dr. Âdem KORKMAZ (Danışman) Prof. Dr. Mehmet Tektaş- (Danışman) — Görme Engelliler İçin Görsel Verilerle Anlamsal Çevre Betimlemesi Yapan Gömülü Yapay Zekâ Sistemi — Sağlık ve İyi Yaşam25 bin TL para ödülü

2. Habibullah Abdullayev, Yunıs Temurlu, Nahıd Ahadzade — yapay zekâ destekli bir akıllı asistandır — Akıllı Üretim Sistemleri15 bin TL para ödülü

3. Hüseyin Özgen Çatar, Sultan Nur Bektaş — Döngüsel OSB - Dijital Simbiyoz Platformu — Enerji ve Temiz Teknolojiler10 bin TL para ödülü

Etkinlik kapsamında ayrıca ilgili tematik alanlarda plaket ve başarı ödülleri de dağıtıldı.

Paydaşlar ve Katılımcılar

Program, BASİAD, BAİKAD, Müsiad, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Teknokent paydaşlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, BAİKAD Başkanı Oya Hansu Çolak, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Beyoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

