Epic Games'in bahar indirimi için tarih ortaya çıktı

Steam'den sonra dünyasının en büyük dijital oyun mağazasından olan Epic Games Stroe, dönemsel kampanyalarını yayınarken bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. İşte Epic Games Stroe bahar indirimine dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMİ
Uzun zamandır beklenen bahar indirimi üzerinden EA Sport FC 24 oyununun yüzde 80 oranında indirime gireceği haberi verilirken GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Resident Evil gibi popüler oyunların da kampanya içerisinde olması tahminler arasında.
Billbil-kun, Epic Games Store Bahar İndirimleri etkinliğinin 14 Mart‘ta başlayacağını ve iki hafta süreceğini, yani 28 Mart‘ta biteceğinin haberi verildi. Konu hakkında doğruluk olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ÜCRETSİZ OYUNLAR
ASTRO DUEL 2
İşlemci:64-bit işlemci ve işletim sistemi
İşletim Sistemi:Windows 10
İşlemci (CPU):1.5 GHz
Bellek (RAM):2 GB
Ekran Kartı:NVIDIA Geforce GTX 770 / AMD Radeon R7
Depolama:500 MB kullanılabilir alan
Steam'den sonra dünyasının en büyük dijital oyun mağazasından olan Epic Games Stroe, dönemsel kampanyalarını yayınarken bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. İşte Epic Games Stroe bahar indirimine dair detaylar haberimizde yer almaktadır.
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