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Erzincan'da Binalara Yerleştirilen İvmeölçerlerle İlk Deprem Kaydı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, binalara kurulan ivmeölçerlerle ilk deprem kaydını gerçekleştirdi. Bu, önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:15
Erzincan'da Binalara Yerleştirilen İvmeölçerlerle İlk Deprem Kaydı

Erzincan'da İlk Deprem Kaydı Gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü tarafından, binalara yerleştirilen ivmeölçerler ile ilk deprem kaydı alındı. Bu gelişme, deprem güvenliği açısından önemli bir başlangıç olarak kaydedildi.

Kaydedilen Veriler ve Sunum

EBYÜ'nden yapılan açıklamaya göre elde edilen ilk sismik veri, enstitünün çalışmalarının somut bir ifadesi olarak önem taşıyor. Bu veri, Prof. Dr. Şevket Özden, Doç. Dr. Eren Pamuk, Dr. Seçkin Özgür Çitak, Dr. Metin Kahraman, Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Dr. Mehmet Safa Arslan, Dr. Fahriye Akar ve Şükrü Kemer tarafından EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e takdim edildi.

Rektörün Açıklamaları

Rektör Prof. Dr. Levent, enstitünün ilk sismik kaydının, ülkenin deprem yönetimi ve sismik güvenliği için önemli bir adım olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Enstitümüz, bilim ve teknoloji alanında ulusal bağımsızlığımızı hedefleyerek afetlere daha hazırlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışmalara devam edecektir. Toplumumuzu daha güvende tutma yolunda sorumluluğumuzu alacağız."

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Özden'in Vurgusu

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Özden ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizde depreme dayanıklı yapılaşmanın ilk adımı, toprakların depremselliğinin incelenmesi ve olası sismik yüklerin tespit edilmesidir. Enstitümüz, Türkiye'deki depremleri izleyip değerlendirecek ve yerel zemin incelemeleri yapacaktır." şeklinde konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsünce, binalara...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsünce, binalara yerleştirilen ivmeölçerlerle ilk deprem kaydı gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında kaydedilen sismik verinin görseli, özel bir çerçeve ile Deprem Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden, Doç. Dr. Eren Pamuk, Dr. Seçkin Özgür Çitak, Dr. Metin Kahraman, Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Dr. Mehmet Safa Arslan, Dr. Fahriye Akar ve Enstitü Sekreteri Şükrü Kemer tarafından EBYÜ Rektör Prof. Dr. Akın Levent'e takdim edildi.

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