Kayseri'de TOMTAŞ ve İŞKUR'tan Kadınlara Havacılıkta İstihdam

Kayseri'de kadınlar gücünü havacılıkta gösterecek

Protokol ve program detayları

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde bir işbaşı eğitim programı başlatılıyor. Program kapsamında çoğunluğu kadın olan 18 kursiyer, havacılık yapısal parçalarının imalatı, destek takımlarının tasarım ve üretimi ile gövde montajları alanında faaliyet gösteren TOMTAŞ A.Ş.'de istihdam edilmek üzere yetiştirilecek.

TOMTAŞ'ın konumu

TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.; Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak Kayseri’de kurulan TOMTAŞ’tan ilham alarak 2023 yılında TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ve TOMTAŞ Yatırım A.Ş. ortaklığında kuruldu. Şirket, havacılık yapısal parçalarının imalatı, sektör destek takımlarının tasarım ve üretimi ile gövde montajları alanlarında faaliyet yürütüyor ve kısa sürede altyapı yatırımları sayesinde TUSAŞ, Boeing ve Airbus gibi ulusal ve uluslararası firmaların onaylı tedarikçisi konumuna ulaştı.

Yetkililerin açıklamaları

Adem Sarıkaya — TOMTAŞ Havacılık A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü: "TOMTAŞ Havacılık A.Ş. 2023 yılından bu yana Kayseri’de hizmet vermekte ve büyüyerek yoluna devam etmekte. Bu kapsamda Türkiye İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü ile yapılan dirsek teması neticesinde işbaşı eğitim programı düzenleyip siz gençlere bu fırsatı verdik. İşbaşı eğitim programımız tahmini 4 ay kadar sürecek, birçok eğitimimiz olacak. Eğitimler için özel eğitmenlerimiz Ankara’dan gelecek. Gelecek ekipte gerçekten havacılıkla ilgili güzel deneyimleri olan hocalarımız olacak."

Ayşe Ak — İŞKUR İl Müdürü: "TOMTAŞ Havacılık A.Ş. ile uzun zamandır işbirliği içerisindeyiz. Firmamıza işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada teşviğimiz olan işbaşı eğitim programı için bir aradayız. İş arayanların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve mesleki deneyim kazandırmak için işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. İşveren hem kursiyerleri yetiştirme imkanı hem de gözlemleme şansı buluyor. Çok verimli olacağına inanıyorum; firma çok güzel, kursiyerlerimizin hepsi pırıl pırı gençler. İnşallah güzel olur"

Emekli Tuğgeneral Ercan Teke — TOMTAŞ Yönetim Kurulu Danışmanı: "Bunun bir havacılık firmasında olması çok güzel. Kayseri’de de 100 yıl sonra bir ilk diyoruz. Sizlere istihdam oluşturmak, havacılığın burada gelişmesi gerçekten önemli. Garnizon komutanlığı yaptığım dönemde hayalimizde hep böyle bir şey vardı, nitekim bu gerçekleşti"

Erkan Kaçmaz — Kayseri Vali Yardımcısı: "TOMTAŞ gibi değerli bir firmamızın çatısı altında bulunmaktan dolayı mutluyuz. Kayseri’nin havacılık tarihinde TOMTAŞ, yeniden ivme getiriyor. Bu da bizler için kıymetli. O anlamda bugün de güzel bir vesileyle bir aradayız. 18 kursiyerimiz TOMTAŞ çatısı altında hem yetişip hem de sağlam adımlarla buranın marka değerine katkı sunacaklar"

Başlangıç tarihi ve mesleki kazanım

İmzalanan protokol kapsamında Metal Mamuller Montaj İşçisi mesleğinde düzenlenen işbaşı eğitim programı 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Kursiyerler, program boyunca mesleki deneyim kazanarak sektörde istihdam edilme fırsatı elde edecekler.

KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TOMTAŞ HAVACILIK VE TEKNOLOJİ A.Ş. ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLAYACAK.