Girne Üniversitesi Roket Takımı Model Roketi 6 Bin Metreye Ulaştı

Girne Üniversitesi Havacılık Kulübü'nün tamamen öğrenci emeğiyle geliştirilen model roketi 6 bin metreye ulaştı; 2,5 metre uzunluğunda, balsa ve cam elyafı kullanıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:21
Girne Üniversitesi Havacılık Kulübü Roket Takımı, tamamen öğrenci emeğiyle hayata geçirilen model roket projesiyle 6 bin metre irtifaya ulaşarak önemli bir mühendislik başarısı elde etti. Proje, Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütüldü.

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yerli model roket, tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarıyla öğrencilerin elinden geçti. Çalışma; mühendislik hesapları, malzeme seçimi, yapısal analiz ve üretim süreçlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşım sergiledi.

Hafiflik ve dayanıklılık ön planda

Roketin gövdesinde havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan balsa ahşap ve cam elyafı (fiberglass) tercih edildi. Bu seçim, hem hafiflik hem de yüksek yapısal dayanıklılık sağlayarak aerodinamik performansı yükseltti. Sistem, model roketçilik standartlarına uygun şekilde tasarlanıp test edildi.

Proje yalnızca tek bir uçuş denemesiyle sınırlı kalmayacak; ileri seviye test uçuşları hedeflenerek ulusal ve uluslararası yarışmalara sağlam bir temel hazırlanıyor. Roket Takımı, önümüzdeki süreçte daha yüksek irtifalar ve gelişmiş görev profilleri ile Girne Üniversitesi'ni temsil etmeyi amaçlıyor.

Rektör İlkay Salihoğlu'nun değerlendirmesi

Bu proje öğrencilerimizin mühendislik bilgi birikimini, üretim kabiliyetini ve geleceğin havacılığına dair vizyonunu açık biçimde ortaya koyuyor ifadesini kullanan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitenin yenilikçi, etik ve çevre bilincine dayalı eğitim anlayışını vurguladı. Salihoğlu, öğrencilerin güncel havacılık ve bilişim teknolojilerini kullanarak teori ile pratiği bir araya getirmesinin son derece değerli olduğunu belirterek Roket Takımı'nı tebrik etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

