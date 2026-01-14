Excalibur'ın 27" 2K 240Hz Oyuncu Monitörü: FAST IPS ve HAS

Excalibur yeni 27" oyuncu monitörünü tanıttı

Excalibur, oyuncular ve profesyonel kullanıcıları hedefleyen yeni monitörünü duyurdu. 2K Quad HD (2560x1440) çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızını bir arada sunan model, rekabetçi oyunlar ile profesyonel uygulamalarda öne çıkacak teknik özellikler taşıyor.

Tasarım ve ergonomi

Monitör 27 inç boyutunda ve flat ekran tasarıma sahip. Ergonomik kullanım için geliştirilen HAS (Height Adjustable Stand) yapısı; yükseklik, eğim, sağa-sol dönüş ayarlarının yanı sıra monitörün kendi ekseninde 90 derece dönebilmeyi sağlıyor. Standın iç yapısında alüminyum malzeme kullanılırken, ince çerçeve tasarımı ekran kullanım alanını genişletiyor. Arka yüzde yer alan sağ ve sol RGB ışıklandırmalar tasarım detayları arasında bulunuyor.

Görüntü ve performans

Monitör, oyun ve profesyonel iş akışlarında detaylı görüntü sunmak üzere 2560 x 1440 (2K QHD) çözünürlük sağlıyor. Panel teknolojisi üzerinden elde edilen 240 Hz yenileme hızı ile birlikte 1 ms MPRT tepki süresi, hızlı sahnelerde görüntü gecikmelerinin ve bulanıklığın azaltılmasına katkıda bulunuyor.

FAST IPS panel özellikleri

Monitörde kullanılan FAST IPS panel, hızlı tepki süresi ve geniş görüş açısı sunuyor. Yapılan testler doğrultusunda ghosting etkisi düşük seviyelerde tutuluyor. Teknik değerler arasında 300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve 178/178 görüş açısı yer alıyor.

Göz sağlığı ve senkronizasyon

Uzun kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik olarak monitörde Low Blue Light teknolojisi, Anti-Flicker ve HDR desteği bulunuyor. Ayrıca Adaptive Sync desteği sayesinde cihaz, NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileriyle uyumlu çalışabiliyor.

Bağlantı ve montaj seçenekleri

Monitör, hem HDMI hem de DisplayPort bağlantılarına sahip. Üreticiye göre HDMI üzerinden 144 Hz, DisplayPort üzerinden ise 240 Hz yenileme hızı destekleniyor. VESA uyumluluğu ile duvara montaj ve alternatif stand seçenekleri de kullanılabiliyor. Türkiye pazarında 2K çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızını bir arada sunan model sayısının sınırlı olduğu segmentte, Excalibur’un yeni monitörü bu teknik özellikleri tek bir modelde birleştiriyor.

EXCALİBUR, OYUNCULAR VE PROFESYONEL KULLANICILAR İÇİN GELİŞTİRDİĞİ YENİ OYUNCU MONİTÖRÜNÜ TANITTI. 2K QUAD HD ÇÖZÜNÜRLÜK, 240 HZ YENİLEME HIZI VE ERGONOMİK TASARIM ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN MONİTÖR, REKABETÇİ OYUNLAR İLE PROFESYONEL KULLANIM ALANLARINI HEDEFLİYOR.