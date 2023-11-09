Filmlerdeki replikler gerçek oldu: İnsan beynine çip yerleştirilmeye başlanacak

Filmler gerçek oldu! Beyne çip yerleştirilmeye başlanıyor! Başvurular başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYİNLERE ÇİP YERLEŞTİRİLECEK

Elon Musk'ın sahip olduğu Neuralink isimli şirket insan beynini bilgisayarlara bağlayarak etkileşim sağlamayı hedefliyor. Şirket gönüllü insanları araştırmaya başladı bile. Mayıs ayından itibaren uygulamaya geçmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onaylar alındı ve insan üstünde denemeler başlayacak. Yerleştirilecek cihaz dörtte bir boyutta ve robot kullanılarak yerleştirilecek. Şirket daha önce de beyin çipinin farklı çeşitlerini koyun, domuz ve maymunlarda test etti. Ancak hayvanların ölmesine sebep olan bazı komplikasyonlar yaşandı ve hayvan deneyi de epey tepki çekti. Şirketin komplikasyon yaşanmaması için felçli hastaları kullanmak istediği öğrenildi.





İlk olarak çip 12 hastaya Link isimli cihaz yerleştirilerek yapılacak. Aynı zamanda bu süreç birkaç saat sürüyor. Önümüzdeki sene 11 kişi, 2030 senesine kadar 22 binden fazla cihaz çalıştırılması hedefleniyor. Şirket insan üstünde denemelere katılmak için belli şartlar sunuyor. Yani başvuru yapacak kişilerin kuadripleji, parapleji, görme bozukluğu veya körlük, afazi ya da konuşamama, işitme bozukluğu ya da sağırlık, büyük uzuv amputasyonu gibi durumlar yaşamış olması gerekiyor. Aynı zamanda 18 yaşının tamamlanması gerekiyor. İlk olarak Neuralink internet sitesine girerek Hasta Kayıt Başvurusu'nu doldurarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Kişilerin tıbbi kayıtlarını da paylaşması için onay vermesi gerekiyor. Onay formu sonrasında 45-60 dakika aralığında sürmesi ile ilgili anket başvuru sahiplerine sunuluyor.