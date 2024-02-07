Fortnite çöktü mü, ne zaman düzelecek? Fortnite 28.20 güncellemesi ne zaman geliyor

Fortnite neden kapandı, ne zaman açılacak?

Fortnite güncellemelerinin oyuna yayınlanması için birkaç saatlik kesinti gerekiyor ve şu anda sunucular v28.20'yi başlatmak üzere kapalı .

Genel düzeltmelerin yanı sıra yeni güncelleme, 9 Şubat 2024 Cuma günü düzgün bir şekilde başlaması beklenen TMNT etkinliğini de başlatacak.

Oyuncular dün 28.20 güncellemesinin gelmesini bekliyordu ancak geliştiricilerin Epic Games'in bu kez farklı planları vardı.

FORTNİTE 28.20 GÜNCELLEMESİ: NİNJALARLA DOLU YENİ BİR MACERA





Fortnite, 28.20 güncellemesiyle birlikte Ninja Kaplumbağalar’ı oyununa getiriyor. Bu heyecan verici güncelleme için sunucular kısa bir süreliğine bakıma alındı. İşte Fortnite 28.20 güncellemesinin detayları.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR FORTNİTE’E GELİYOR

Fortnite, 28.20 güncellemesiyle birlikte Ninja Kaplumbağalar’la iş birliği yapıyor. Bu kapsamda oyuna yeni kostümler, eşyalar, silahlar ve görevler eklenecek. Ayrıca haritada da bazı değişiklikler yapılacak.

Fortnite, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sonraki güncelleme ince, kaba ve yeşil! v28.20 için bakım 4’te başlıyor. Eşleştirme kısa bir süre önce devre dışı bırakılacak.” dedi.





FORTNİTE 28.20 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Fortnite 28.20 güncellemesi, 9 Şubat 2024 Salı günü saat 12.00’de (TSİ) yayınlanacak. Güncelleme için sunucular bakıma alınacak ve oyuncular bir süre oyuna giriş yapamayacak. Bakımın ne kadar süreceği henüz belli değil, ancak genellikle 2-3 saat arasında sürüyor.

FORTNİTE 28.20 GÜNCELLEMESİ NELER GETİRECEK?

Fortnite 28.20 güncellemesi, Ninja Kaplumbağalar’la ilgili birçok yenilik getirecek. Bunlardan bazıları şöyle:

Ninja Kaplumbağalar kostümleri: Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo’nun kostümlerini satın alabilir veya kazanabilirsiniz.

Shredder kostümü: Ninja Kaplumbağalar’ın düşmanı Shredder’ın kostümünü de elde edebilirsiniz.

Ninja Kaplumbağalar görevleri: Ninja Kaplumbağalar’la ilgili özel görevleri tamamlayarak ödüller kazanabilirsiniz.

Ninja Kaplumbağalar silahları: Ninja Kaplumbağalar’ın kullandığı silahları oyunda bulabilir veya kullanabilirsiniz. Örneğin, kılıç, nunchaku, sopa ve sai gibi silahlar.

Pizza Parti eşyası: Pizza Parti eşyası, oyuna geri dönüyor. Bu eşyayı kullanarak, kendinize veya takım arkadaşlarınıza pizza ikram edebilirsiniz.

Harita değişiklikleri: Haritada, Ninja Kaplumbağalar’ın yaşadığı lağım bölgesi gibi bazı değişiklikler yapılacak. Bu bölgede yeni keşifler yapabilir ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.