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GameScent, video oyunlarına koku getirmek için ses ipuçlarını ve yapay zekâyı kullanıyor!

Elevated Perceptions, evde 4D sürükleyici bir deneyim sunmayı vaat eden otomatik bir oyun kokusu atomizörünü piyasaya sürdü.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:05
GameScent, video oyunlarına koku getirmek için ses ipuçlarını ve yapay zekâyı kullanıyor!

GameScent, oyuna karşılık gelen kokuları otomatik olarak salmak için yapay zekâdan yararlanıyor. Koku dağıtıcısını favori oyununuz veya platformunuzla çalışacak şekilde kodlamak yerine, patent bekleyen cihaz siz oyun oynarken belirli ses ipuçlarını dinler ve uygun kokuyu salgılıyor. Bu nedenle, hemen hemen her platformla uyumlu olacağı belirtiliyor.

Kit, başlangıç olarak silah ateşi, patlama, yarış, fırtına, orman ve çevredeki tüm kokuları etkisiz hale getiren temiz hava dahil olmak üzere altı koku kartuşuyla birlikte geliyor. Şirket, ayrıca kan, taze kesilmiş çimen, okyanus ve spor sahası kokusunu taklit eden ek kartuşlar üzerinde de çalışıyor.

yapay zeka

OYUNSEVERLER HİÇ OLMADIĞI KADAR HEYECAN VERİCİ DENEYİMLER YAŞAYACAK

Elevated Perceptions Başkanı Casey Bunce, araştırmaların koku alma duyusunun uzun süreli hafızada diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde yer ettiğini gösterdiğini söyledi. Bunce, "GameScent ile oyuncuların deneyimlerini daha önce hiç olmadığı kadar heyecan verici ve akılda kalıcı hale getirmeyi umuyoruz" dedi.

Sürükleyiciliği artırmak için koku dağıtma konsepti yeni değil. Örneğin Smell-O-Vision'ın geçmişi 1960'a kadar uzansa da hiçbir zaman tutmadı. Yıllar içinde benzer çabalar ortaya çıktı. Bunlar arasında sürükleyiciliği artırmak için rüzgâr, koku ve yağmur kullanan bir artırılmış gerçeklik (VR) atari kabini ve giyilebilir bir cihaz da vardı. Ubisoft ayrıca bir South Park oyunu için osuruk kokulu bir aksesuar geliştirdi ve Feelreal'in bu tuhaf maske mekanizması da bulunuyordu.

GameScent şimdi Amazon, Best Buy ve GameStop dahil olmak üzere büyük perakendecilerden 180 dolara temin edilebiliyor.

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