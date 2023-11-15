Gmail hesabı olanlar dikkat! Hemen bu işlemi yapın: hesabınız elden gidebilir

Dünyanın en büyük arama motoru Google, uzun süredir aktif olmayan kullanıcı hesaplarını silme kararı aldı. Şirket, Mayıs ayında yaptığı duyuruyla 2 yıldan fazla süredir herhangi bir etkileşim olmayan hesapların Aralık ayı itibariyle silineceğini açıklamıştı.



Google'ın aldığı bu karar, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor. Şirket, pasif durumdaki hesapları belirlemek için zamanlayıcı kullanıyor. Buna göre son 2 yılda Gmail, Drive, YouTube ya da Arama hizmetlerinden herhangi birine giriş yapılmayan hesaplar hedefte.





Google, silme işlemlerine başlamadan önce kullanıcılara uyarı niteliğinde e-postalar göndermeye başladı. Böylece hesap sahipleri, profillerini korumak için gerekli önlemleri alma şansı yakalayacak. Aksi halde Aralık ayı itibariyle hesaplar otomatik olarak silinecek.

Kullanıcıların hesaplarını kurtarabilmesi için en önemli şey, son tarihe kadar Google hizmetlerinden birine giriş yaparak oturum açması. Bunun dışında bir e-postaya tıklamak ya da YouTube'da kısa bir video izlemek bile yeterli görülüyor. Böylece zamanlayıcı sıfırlanarak hesap korunmuş oluyor.

Google verilerine göre, farkındalık çalışmaları ve uyarılar sayesinde şu ana kadar yüz binlerce hesap yeniden etkin hale getirildi. Ancak hala pasif durumdaki milyonlarca hesap bulunuyor. Kullanıcıların bu fırsatı kaçırmamaları öneriliyor.