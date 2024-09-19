Mersin'de TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali Başladı

İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda Final Heyecanı

Adana'da 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez gerçekleştirilen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali, Mersin'deki Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

27 Takım Finalde Yarışacak

Millet Savunma Bakanlığı ve ASELSAN'ın iş birliği ile düzenlenen bu özel yarışmaya 262 üyeden oluşan 27 takım katılmaya hak kazandı. Takımlar, katıldıkları yarışmada uzaktan kumandalı veya otonom görev entegre edebilen deniz araçları tasarlayarak mücadele ediyor. Teknik Kontroller Tamamlandı

Yarışmanın ilk gününde, genç mühendislerin geliştirdiği deniz araçlarının teknik kontrolleri gerçekleştirildi. Testlerle birlikte takımlar, 22 Eylül'de sona erecek olan bu heyecan dolu etkinlikte "engellerden sakınma" ve "limana yanaşma" görevlerini başarıyla tamamlamaya çalışacaklar.

Yarışmanın Detayları

Yarışmanın sorumlusu Muhammed Fatih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, final sürecinin iki aşamada gerçekleştirileceğini ifade etti. Yarın takımların görevleri manuel olarak, hafta sonunda ise otonom olarak yerine getirilecek.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.

Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Mersin'deki finalinde 27 takım mücadele ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde organize edilen yarışmanın final değerlendirme süreci, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda başladı.