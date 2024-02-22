Bist 100
9.385,06 0%
DOLAR
31,02 0,03%
EURO
33,78 0,57%
ALTIN
2.025,36 0,36%

Google Gemini’dan sonra Gemma adlı hafif açık yapay zekâ modelini tanıttı!

Gemini’dan sonra Gemma adlı hafif açık yapay zekâ modelini tanıtan Google'ın Gemma’yı Gemini AI modellerinin arkasındaki aynı teknoloji kullanılarak tasarladığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 10:22
Google Gemini’dan sonra Gemma adlı hafif açık yapay zekâ modelini tanıttı!

Google, Gemini AI modellerini oluşturmak için kullanılan aynı araştırma ve teknoloji kullanılarak oluşturulduğunu söylediği Gemma adında açık bir AI (yapay zekâ) modeli yayınladı. Google, Gemma'nın açık topluluğa katkısı olduğunu ve geliştiricilere sorumlu biçinde yapay zekâ oluşturmada sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Bu yüzden, Gemma'nın yanında Sorumlu Üretken Yapay Zekâ Araç Seti'ni de kamuoyuna tanıttı. Bu araç, bir hata ayıklama aracının yanında şirketin deneyimlerine dayanan yapay zekâ geliştirme amacıyla en iyi uygulamaları kapsayan bir kılavuz da içeriyor.

Google, Gemma'yı iki çeşit boyutta (Gemma 2B ve Gemma 7B) piyasaya sürdü. Bunların her ikisi de önceden eğitilmiş ve talimatlar kapsamında ayarlanmış varyantlarla beraber gelecek. Ayrıca, her ikisinin de direkt bir geliştiricinin dizüstü ya da masaüstü bilgisayarında çalışacak kadar hafif olduğu öğrenildi. Şirket, Gemma'nın temel kıyaslamalar söz konusu olduğu zaman çok daha büyük modelleri geride bıraktığını ve her iki model boyutunun da piyasadaki diğer açık modellerden daha iyi performans gösterdiğini ifade ediyor.

google

GEMMA GÜÇLÜ OLMASININ YANINDA GÜVENLİ

Gemma modelleri güçlü olmalarının yanında güvenli olacak biçimde eğitildi. Şirket, modelleri eğitme konusunda yararlandığı bilgilerden kişisel verileri çıkarmak amacıyla otomatik teknikler kullandı. Ayrıca, Gemma'nın talimatlara göre ayarlanmış modellerinin sorumlu davranışlar göstermesini sağlamak amacıyla insan geri bildirimlerine dayalı takviye öğrenimi kullandı. Firmalar ve bağımsız geliştiriciler, özellikle şu anda mevcut olan açık modellerden hiçbiri oluşturmak istedikleri şey konusunda yeteri kadar güçlü değilse, yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirmek amacıyla Gemma'yı kullanabilecek.

Google, yakında daha da farklı uygulamalar konusunda daha da fazla Gemma çeşidi sağlamayı düşünüyor. Aynı zamanda, şu anda modellerle çalışmayak isteyenler veri bilimi platformu Kaggle, Google’ın Colab not defterleri ya da Google Cloud vasıtasıyla bunlara erişebilecek.

İLGİLİ HABERLER

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Apple’dan iMessage’e kriptografik protokol güncellemesi! iMessage en güvenli mesajlaşma uygulaması oldu!
2
Samsung Galaxy S23’ler mart ayında Galaxy yapay zekâ paketine kavuşacak!
3
Google Gemini’dan sonra Gemma adlı hafif açık yapay zekâ modelini tanıttı!
4
Uber Eats yapay zekâ destekli otonom yemek dağıtım hizmetini genişletiyor!
5
Yapay zekâ akıllı telefonlarda tamamen Android'in yerini alabilir mi?
6
Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…
7
Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar

Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Bebeğiniz diliyle bu hareketi yapıyorsa aman dikkat! Anne babalara flaş uyarı

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

Zeka Oyunları IQ Testi: Resimdeki tuhaf nesneyi 1 haftadır bulan çıkmadı

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı