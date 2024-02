Google Gemini’dan sonra Gemma adlı hafif açık yapay zekâ modelini tanıttı!

Google, Gemini AI modellerini oluşturmak için kullanılan aynı araştırma ve teknoloji kullanılarak oluşturulduğunu söylediği Gemma adında açık bir AI (yapay zekâ) modeli yayınladı. Google, Gemma'nın açık topluluğa katkısı olduğunu ve geliştiricilere sorumlu biçinde yapay zekâ oluşturmada sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Bu yüzden, Gemma'nın yanında Sorumlu Üretken Yapay Zekâ Araç Seti'ni de kamuoyuna tanıttı. Bu araç, bir hata ayıklama aracının yanında şirketin deneyimlerine dayanan yapay zekâ geliştirme amacıyla en iyi uygulamaları kapsayan bir kılavuz da içeriyor.

Google, Gemma'yı iki çeşit boyutta (Gemma 2B ve Gemma 7B) piyasaya sürdü. Bunların her ikisi de önceden eğitilmiş ve talimatlar kapsamında ayarlanmış varyantlarla beraber gelecek. Ayrıca, her ikisinin de direkt bir geliştiricinin dizüstü ya da masaüstü bilgisayarında çalışacak kadar hafif olduğu öğrenildi. Şirket, Gemma'nın temel kıyaslamalar söz konusu olduğu zaman çok daha büyük modelleri geride bıraktığını ve her iki model boyutunun da piyasadaki diğer açık modellerden daha iyi performans gösterdiğini ifade ediyor.





GEMMA GÜÇLÜ OLMASININ YANINDA GÜVENLİ

Gemma modelleri güçlü olmalarının yanında güvenli olacak biçimde eğitildi. Şirket, modelleri eğitme konusunda yararlandığı bilgilerden kişisel verileri çıkarmak amacıyla otomatik teknikler kullandı. Ayrıca, Gemma'nın talimatlara göre ayarlanmış modellerinin sorumlu davranışlar göstermesini sağlamak amacıyla insan geri bildirimlerine dayalı takviye öğrenimi kullandı. Firmalar ve bağımsız geliştiriciler, özellikle şu anda mevcut olan açık modellerden hiçbiri oluşturmak istedikleri şey konusunda yeteri kadar güçlü değilse, yapay zekâ destekli uygulamalar geliştirmek amacıyla Gemma'yı kullanabilecek.

Google, yakında daha da farklı uygulamalar konusunda daha da fazla Gemma çeşidi sağlamayı düşünüyor. Aynı zamanda, şu anda modellerle çalışmayak isteyenler veri bilimi platformu Kaggle, Google’ın Colab not defterleri ya da Google Cloud vasıtasıyla bunlara erişebilecek.