Google'ın rüşvet skandalı deşifre oldu: Apple'a servet ödemiş!

Teknoloji devi Google, gözde olabilmek ve Apple'ın cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalmak için ciddi bir miktarda ödeme yaptığını itiraf etti. Google'ın kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan, Cuma günü yaptığı çarpıcı açıklamada, 2021 yılında Apple ile anlaşmaları sürdürmek için tamı tamına 26,3 milyar dolar ödediklerini açıkladı.

Google, dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru olarak yıllardır liderliğini sürdürüyor ve bu pozisyonu korumak için büyük adımlar atmaktan geri durmuyor. Şirket, Apple'ın cihazlarındaki varsayılan arama motoru olarak kalabilmek ve bu değerli trafiği elde etmek adına ciddi miktarda ödeme yapmayı göze almış görünüyor. Başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan, bu dev anlaşmanın rakamsal detaylarını açıkladı ve Google'ın bu tür işbirlikleriyle nasıl pazarda lider konumunu sürdürdüğünü gösterdi.





Google'ın kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan, Cuma günü yaptığı önemli açıklamada, 2021 yılında şirketin rakip arama motorlarının önünde kalabilmek ve trafiği kontrol etmek amacıyla tam 26,3 milyar dolar ödediğini resmen onayladı.

Bu büyük miktarda ödemenin çoğu muhtemelen Apple'a gitmiş olabilir. Google, uzun yıllardır Apple'ın iPhone, iPad ve Mac cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalmak için ciddi miktarda ödeme yapmaktadır.

Google'a yönelik Amerika Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davası kapsamında ifade veren Raghavan, Google'ın arama ağı reklamlarından 2021 yılında tam 146,4 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bu gelirin 26 milyar dolarlık ödemenin altında olduğunu belirtti. Raghavan, özellikle varsayılan arama motoru olma pozisyonunu korumanın, elde edilen trafiği sürdürebilmek adına yapılan ödemelerin en büyük kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Maalesef Raghavan, 26,3 milyar dolarlık ödemenin ne kadarının Apple'a gittiğine dair bir ayrıntı vermedi. Ancak özel bir varlık yönetimi şirketi olan Bernstein'ın tahminine göre, Google'ın varsayılan arama motoru ayrıcalığı için bu yıl Apple'a 19 milyar dolara kadar ödeme yapmış olabileceği bildirildi.

Mahkemede sunulan bir slayt, Google'ın 2014 yılında temerrüt durumu için 7,1 milyar dolar öderken 47 milyar dolar arama geliri elde ettiğini gösterdi. Raghavan, Google'ın genel varsayılan arama motoru ödemelerinin 2014'ten 2021'e kadar neredeyse dört katına çıktığını ve arama reklam gelirinin yaklaşık üç kat arttığını belirtti. Google, liderliğini koruma amacıyla yıllık olarak büyük ödemeler yapmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Bu açıklama, teknoloji devlerinin pazar payı ve rekabet için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını bir kez daha gösteriyor. Google'ın milyarlarca dolarlık bu yatırımı, arama motoru savaşının ne kadar ciddi bir iş olduğunu ve bu alandaki liderliği sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Gelecekteki dijital yenilikler için bu tür büyük anlaşmaların ne getireceğini beklemek heyecan verici.