GTA 6'dan haber var: İlk fragman o tarihte geliyor

Bloomberg'un yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Take-Two Interactive şirketine bağlı Rockstar Games, uzun süredir beklenen yeni Grand Theft Auto oyununu bu hafta içinde resmen duyurmayı planlıyor. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, şirketin, önümüzdeki ay kutlanacak olan Rockstar'ın 25. yıldönümüne özel olarak Grand Theft Auto VI için bir fragman yayınlama hazırlığında olduğu ifade edildi. Bu gelişmeler büyük bir ilgiyle karşılanırken, Rockstar Games'ten resmi bir açıklama geldi.

Rockstar Games, sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan açıklamada, şirketin kurucu ortağı Sam Houser imzasını taşıyan bir bildiri paylaştı. Açıklamada, "Aralık ayının başlarında, bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimi sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.