GTA 6'dan ilk fragman o tarihte geliyor! Heyecanlandıran ilk detay paylaşıldı

Milyonlarca oyun severin heyecanla beklediği GTA 6 oyunu için geri sayım devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GTA 6 İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR

Rockstar Games GTA yeni versiyonunun Aralık ayında paylaşılacağını duyurmuştu. Şirket GTA 6 fragmanının 5 Aralık tarihinde yayınlanacağını sosyal medya hesaplarından oyun severlerle paylaştı.





Paylaşılan fotoğrafta oyunla ilgili çok detay verilmese de oyunun modern Vice City'de geçmesi tahmin ediliyor. Fragman duyurusu yapılan paylaşımda da fotoğraftan ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Ancak oyun severlerin oyunla ilgili bütün detayları öğrenebilmesi için 5 Aralık tarihini beklemeleri gerekiyor.